В Апатитах в гаражах нашли скелетированное тело мужчины

14 Май 2020 2020-05-14T16:30:19+03:00

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К сожалению, не всегда поиски пропавшего человека заканчиваются радостной встречей его с родными. Случается, что помощь приходит слишком поздно. Напомним: так произошло с 33-летним Игорем Коротковым из Мончегорска, который пропал 5 февраля, а спустя полтора месяца его тело нашли вмерзшим в водосток. Также мужчина в Лупче-Савино-2, который ушел из дома после ссоры женой - потом фрагменты его тела нашли в лесополосе. Скорее всего, похожая судьба постигла и мужчину из Апатитов.

- Вечером 13 мая в гаражном кооперативе на улице Строителей был обнаружен труп мужчины. Судя по всему, тело довольно долго пролежало под снегом между гаражами. Останки скелетированы. При первоначальном осмотре переломов обнаружено не было. Точную причину смерти погибшего назовет судмедэкспертиза, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Скорее всего, в гаражах нашли тело Артура Кудрявцева, пропавшего в феврале. Фото: УМВД по Мурманской области

Скорее всего, останки принадлежат 33-летнему Артуру Кудрявцеву, который пропал еще 14 февраля. Все это время родные искали его и в Апатитах, и в Мончегорске, но безрезультатно. Мужчина был одет в черную кожаную куртку и темные брюки. Спустя три месяца на теле сохранились лишь фрагменты одежды. Что именно произошло с Артуром Кудрявцевым в День святого Валентина, выяснят следователи.

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