В Мончегорске нашли вмерзший в водосток труп мужчины

25 Март 2020 2020-03-25T13:47:31+03:00

Тело вмерзло в воду и его пришлось вырезать бензопилой. Фото: Плохие новости 18+

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Воскресенье, 22 марта, в городе металлургов было омрачено страшной находкой. Недалеко от дома по проспекту Ленина был обнаружен вмерзший в канализационный коллектор труп.

- Голова бедолаги послужила подножным кормом для местных кошек и собак. Сотрудникам МЧС пришлось вырезать тело бензопилой, - сообщают подробности соцсети.

В следственном комитете по Мурманской области уже начали процессуальную проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину и давность смерти погибшего.

- На данный момент установлена его личность. Тело, обнаруженное в водостоке прохожими, принадлежит 33-летнему местному жителю, который числился в розыске, - уточняет старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

Поиски Игоря Короткова завершены. Фото: ПСО волонтеров Мурманска

Игорь Коротков – а это именно он – пропал около 5.00 5 февраля, выйдя из дома №12 на улице Лесной. Волонтеры уверены, что с ним повторилась история 49-летнего почетного донора Игоря Ершова, тело которого в октябре 2016 года душегубы выпотрошили и разъяли на фрагменты. Тогда тоже не было никаких следов, а обнаружить останки погибшего удалось только в феврале 2018 года.

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