2020-03-25T10:18:23+03:00
Происшествия

Искать пропавшего в Печенгском заливе дайвера мешает погода

Житель Санкт-Петербурга не поднялся после погружения 21 марта
Ника СВЕТЛОВА
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Спасатели продолжают искать дайвера из Санкт-Петербурга. Фото: МЧС по Мурманской областиСпасатели продолжают искать дайвера из Санкт-Петербурга. Фото: МЧС по Мурманской области
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Не смотря на то, что в Мурманской области зима выдалась капризная, да и весна не отличается постоянством погоды, дайверы все равно выходят в море. 21 марта это привело к беде: в губе Амбарная Печенгского залива во время погружения пропал 46-летний дайвер из Санкт-Петербурга.

Его поиски продолжаются до сих пор.

- 22 марта было осмотрено 500 метров береговой линии, произведены шесть водолазных спусков, водолазным способом и при помощи подводной камеры обследован участок акватории 250х100 метров. Работу осложняют погодные условия: сильный ветер, волны, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации погружений дайверов в бухте Амбарная в Баренцевом море, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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