2019-08-21T14:32:20+03:00
Общество

В Баренцевом море дайверы плавали в компании с гренландской полярной акулой

Шестиметровая хищница разрешила себя потрогать [видео]
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Шестиметровая гренландская полярная акула не обратила на людей никакого внимания. Фото: Истра ТВШестиметровая гренландская полярная акула не обратила на людей никакого внимания. Фото: Истра ТВ
Изменить размер текста:

Глубины северного моря манят любителей подводного плавания со всего света. Но погружаясь под свинцовую гладь Баренцева моря никогда не знаешь, кого здесь можно встретить. Для группы дайверов судьба приготовила уникальную встречу с гренландской полярной акулой.

- Мы поехали в так называемый круиз по Баренцеву и Белому морям. Вблизи полуострова Средний опустились метров на 30. Вижу, плывет кто-то со стороны в профиль. Сначала подумал, что это морж или котик, а оказалось, гренландская полярная акула, - рассказывает «Заполярной правде» дайвер из подмосковной Истры Алексей Николаевич. – Длиной метров шесть не меньше. Она к нам подплыла сама. Мы ее рукой потрогали – никакой реакции. Но было страшно.

К слову, собеседник издания дайвер с многолетним опытом, да и в Баренцевом море погружается с 1993 года, но вот на Среднем был впервые, да и встречать хищника под водой ему еще не приходилось. Кстати, туристы на себе прочувствовали все капризы этого холодного лета – жить пришлось в палатках, и согреться было негде. Но встреча с огромной акулой, кажется, искупила все бытовые неудобства с лихвой. И, кстати, судя по рассказу дайвера, хвостатая хищница у берегов Среднего была не единственном экземпляре.

- Было поразительно наблюдать, как две акулы плыли друг на друга, ударились носами и мирно разошлись, - говорит Алексей Николаевич.

В Баренцевом море дайверы плавали в компании с гренландской полярной акулой.Автор: Истра ТВ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мурманской области пытался изнасиловать 16-летнюю девушку в Сочи
Мурманчанка Валентина Гунина вошла в состав женской сборной страны по шахматам
Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес
В Кандалакше откроется отделение гемодиализа
За шубой! Новая коллекция
Администрация Апатитов поблагодарила волгоградских полицейских за спасение 16-летней северянки
В мурманском алкошопе мужчина переломал северянину ребра
В Мурманск из Италии пришел новый буксир «Рим-Москва»
В Мурманске волонтеры и полиция ищут водителя, который сбил на пешеходном переходе щенка
Пенсионерам Мурманской области старше 80 лет больше не придется платить за капремонт
На Рогозере в Мурманске разрушается плотина
Погибшего на руднике в Кировске машиниста затянуло в шнек бетоновода
Из-за учений в Мурманск не придет норвежский круизный лайнер
В Мурманске иномарка сбила 16-летнюю девушку
Житель Никеля вымогал деньги у незнакомки, а после пытался сбежать из-под стражи
Брата-близнеца мурманского «Рыбака» нашли в Калининграде
Смертельный обгон: Под Апатитами столкнулись Acura и Nissan
Мама шестилетнего мальчика из Гаджиево: "От врача услышали самое страшное слово - шизофрения"
Под Апатитами водитель сбил ласку
В Мурманской области на 449 автобусах и маршрутках появились наклейки «Я соблюдаю ПДД»
Участки для выборов губернатора Мурманской области откроются на 148 судах
Водитель в Апатитах сбил двух пешеходов