СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-21T14:32:20+03:00

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Глубины северного моря манят любителей подводного плавания со всего света. Но погружаясь под свинцовую гладь Баренцева моря никогда не знаешь, кого здесь можно встретить. Для группы дайверов судьба приготовила уникальную встречу с гренландской полярной акулой.

- Мы поехали в так называемый круиз по Баренцеву и Белому морям. Вблизи полуострова Средний опустились метров на 30. Вижу, плывет кто-то со стороны в профиль. Сначала подумал, что это морж или котик, а оказалось, гренландская полярная акула, - рассказывает «Заполярной правде» дайвер из подмосковной Истры Алексей Николаевич. – Длиной метров шесть не меньше. Она к нам подплыла сама. Мы ее рукой потрогали – никакой реакции. Но было страшно.

К слову, собеседник издания дайвер с многолетним опытом, да и в Баренцевом море погружается с 1993 года, но вот на Среднем был впервые, да и встречать хищника под водой ему еще не приходилось. Кстати, туристы на себе прочувствовали все капризы этого холодного лета – жить пришлось в палатках, и согреться было негде. Но встреча с огромной акулой, кажется, искупила все бытовые неудобства с лихвой. И, кстати, судя по рассказу дайвера, хвостатая хищница у берегов Среднего была не единственном экземпляре.

- Было поразительно наблюдать, как две акулы плыли друг на друга, ударились носами и мирно разошлись, - говорит Алексей Николаевич.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/727201" frameborder="0"></iframe> В Баренцевом море дайверы плавали в компании с гренландской полярной акулой.Автор: Истра ТВ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU