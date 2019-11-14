Следователи расследуют уголовное дело по исчезновению двух дайверов - граждан России и Финляндии

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-14T14:40:49+03:00

Мужчин долго искали в Печенгском заливе, но, увы, так и не нашли. Фото: vk.com/spasinfo51

Спортсмены пропали во время погружения у Лиинахамари в Мурманской области

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16 июля рядом с мысом Палтусово перо исчезли во время погружения два дайвера. В тот момент вместе с ними занимались еще два спортсмена, которые сразу бросились на поиски, но найти мужчин так и не удалось.

Рассматривались разные версии случившегося вплоть до нападения морских животных. Друзья дайверов искали их, даже когда официальные поиски завершились.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Ради него объединились следователи России и Финляндии - один из пропавших мужчин был гражданином этой страны.

- Ход расследования обсудили во время рабочей встречи и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Павла Выменца с представителем криминальной полиции Финляндской Республики Осси Гранатом, - сообщили в российском ведомстве.

Напомним, обвинение предъявили инструктору, который погружался вместе с пропавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU