2019-07-22T13:34:54+03:00
Происшествия

Инструктору, который нырял с пропавшим в Баренцевом море дайверами, предъявили обвинение

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Мария ПАШЕНКОВА
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Дмитрий Беленихин (слева) нырял с напарником одновременно с пропавшими дайверами.Дмитрий Беленихин (слева) нырял с напарником одновременно с пропавшими дайверами.Фото: Личный архив героя публикации
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Неделю назад во время погружения у мыса Немецкий в Баренцевом море пропали два дайвера: один житель Карелии, другой - Санкт-Петербурга.

Напомним, в качестве версии случившегося инструктор петрозаводского клуба «Онего» Дмитрий Беленихин, который в тот день нырял вместе с пропавшими, выдвинул нападение морских животных, например, косаток, или грубое нарушение правил безопасности.

Поиски мужчин идут до сих пор, хотя МЧС на время приостановило работы до поступления оперативной операции. В Лиинахимари уже доставлен из Архангельска глубоководный аппарат "Фалькон", который должен прочесать дно.

Сразу после исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Теперь же по этой статье предъявлено обвинение Дмитрию Беленихину.

- Он находится под подпиской о невыезде, - рассказали "КП" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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