Пропавших в Баренцевом море дайверов ищут с подводной камерой

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-18T10:39:27+03:00

В Печенгском заливе сейчас работают 16 человек - они ищут двух пропавших дайверов. Фото: vk.com/spasinfo51

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16 июля в Баренцевом море вблизи полуострова Немецкий пропали два туриста, занимавшихся дайвингом под присмотром профессионального инструктора из клуба "Онега". Но в воде мужчины задержались, а в баллонах оказалось недостаточно кислорода.

Как уточнили в МЧС по Мурманской области, погружение происходило в районе Лиинахамари - у мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива. Именно здесь сейчас идут поисково-спасательные работы.

- С момента поступления информации организован оперативный штаб. Мероприятия проводятся с привлечением спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Для поиска используется подводная видеокамера и необходимое водолазное снаряжение. Привлечены водолазы федерального отряда "Центроспас", инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, сотрудники дайвинг клуба Diver Sea, - рассказали в МЧС.

Всего в Баренцевом море работают 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU