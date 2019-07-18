2019-07-18T10:39:27+03:00
Происшествия

Пропавших в Баренцевом море дайверов ищут с подводной камерой

На поисковых работах задействовано 16 человек
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В Печенгском заливе сейчас работают 16 человек - они ищут двух пропавших дайверов. Фото: vk.com/spasinfo51В Печенгском заливе сейчас работают 16 человек - они ищут двух пропавших дайверов. Фото: vk.com/spasinfo51
Изменить размер текста:

16 июля в Баренцевом море вблизи полуострова Немецкий пропали два туриста, занимавшихся дайвингом под присмотром профессионального инструктора из клуба "Онега". Но в воде мужчины задержались, а в баллонах оказалось недостаточно кислорода.

Как уточнили в МЧС по Мурманской области, погружение происходило в районе Лиинахамари - у мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива. Именно здесь сейчас идут поисково-спасательные работы.

- С момента поступления информации организован оперативный штаб. Мероприятия проводятся с привлечением спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Для поиска используется подводная видеокамера и необходимое водолазное снаряжение. Привлечены водолазы федерального отряда "Центроспас", инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, сотрудники дайвинг клуба Diver Sea, - рассказали в МЧС.

Всего в Баренцевом море работают 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Мурманской области назначил нового заместителя для силового блока дел
В Мурманске мужчина маленького роста решил проучить высокого соперника и восемь раз выстрелил ему в спину
В колонию в Ревде пришло сразу две посылки с мобильными телефонами
Маленьких детей мурманчанки, которую обвиняют в убийстве новорожденной дочери, отправили в социальный центр
На старом кладбище в Мурманске надгробные памятники валяются у дороги
В Мурманской области установят 13 памятных табличек летчикам, защищавшим небо над Заполярьем в Великую Отечественную
В Кандалакшском заливе встретили атлантического моржа
На Мурманской ТЭЦ рассказали, почему в эти холодные дни нельзя подать отопление
В Сочи насмерть сбили мурманчанку, переходившую дорогу в неположенном месте
В Мурманской области стартовал конкурс управленческих кадров «Лидеры Севера»
В детские сады Апатитов вернули тепло
Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер поддержал возврат курения в аэропортах
В Ковдоре правнучка камнем забила ветерана Великой Отечественной войны
Житель Кандалакши накопил 77 штрафов за превышение скорости
Прокуратура проверит историю с семилетним мурманчанином, которого забыли на отдыхе в Краснодарском крае
В Баренцевом море при погружении пропали два дайвера
Управляющая компания в Мурманске расплодила крыс и попала под прокурорскую проверку
В Мурманске нашли подпольную пивоварню
"Похищенного" отцом мальчика из Ковдора нашли