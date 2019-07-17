2019-07-17T11:21:06+03:00
Происшествия

В Баренцевом море при погружении пропали два дайвера

Мужчины оказались в ледяной воде с недостаточным запасом кислорода в баллонах
Мария ПАШЕНКОВА
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Два дайвера могли погибнуть из-за небольшого числа кислорода в баллонах.Два дайвера могли погибнуть из-за небольшого числа кислорода в баллонах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Баренцевом море вблизи полуострова Немецкий (находится в километре от выхода из губы Печенга) ведутся поисковые работы. Здесь во время погружения 16 июля пропали двое мужчин, которые занимались дайвингом под присмотром профессионалов.

Туристы воспользовались услугами фирмы, которая занимается обучением и инструкторским погружением с аквалангом в районе Лиинахамари. Впрочем, как думают следователи, сотрудники фирмы могли не ответственно отнестись к своим обязанностям.

- При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10°С без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено, - рассказали в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

ИСТОЧНИК KP.RU

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