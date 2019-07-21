Версия: на пропавших в Баренцевом море дайверов могла напасть косатка

Косатки у побережья Кольского полуострова не редкость. У берега легче ловить рыбу, поэтому киты-убийцы и подходят так близко, пугая рыбаков. Страх этот не напрасный. Были случаи, когда косатки гнались за лодками. Может, именно из-за этих черно-белых млекопитающих произошла беда у мыса Палтусово перо. Здесь 16 июля пропали два дайвера – один из Санкт-Петербурга, второй из Карелии. И как говорят их коллеги, это исчезновение более чем загадочное.

Обычное погружение

Инструктор петрозаводского клуба «Онего» Дмитрий Беленихин был вместе с пропавшими мужчина во время погружения. Говорит, что за 20 лет занятия дайвингом, такое видел впервые. В тот день уходить под воду должны были парами. Александр и Павел (пропавшие дайверы) и Дмитрий с напарником. - Мы должны выполнить обычное погружение в известном всем нам месте двумя независимыми и самодостаточными парами. Согласно уровню сертификации и подготовки, пара Александра и Павла имела право и навыки на выполнение самостоятельного независимого погружения до глубины 18 метров в составе неделимой пары. Гид или инструктор в этом случае не требуются. Наша пара планировала войти в воду в том же месте, но сразу уйти на максимальную глубину, а потом начать подъем, постепенно двигаясь в том же направлении, что и пара Александр-Павел, но на малой глубине, - рассказывает Дмитрий Беленихин. Условия погружения в тот день были обычные. Дождливо, конечно, но без ветра, температура воды 8-9 градусов – «теплая» для профессиональных костюмов. А Павел и Александр были в охотничьих гидрокостюмах мокрого типа с открытой порой – в них тепло, даже если появился дырка. Как утверждает Дмитрий, в баллонах было достаточно кислорода – перед заходом в воду в этом убедились.

Бесконечный час

Восстановим ход событий того дня. Корабль, взятый у местного дайвинг-клуба, встал рядом с местом погружения. Было решено, что Александр и Павел входят в воду у самого берега и начинают движение внутрь залива, вдоль склона, в 1-2 метрах над дном, на средней глубине 5-10 метров. На это должен был уйти час. Обговаривалось, что если что-то пойдет не так и дайверы потеряют друг друга, то надо выйти на поверхность.

- Первой в воду вошла моя пара, - продолжает рассказ Дмитрий, - следом Павел и Александр. Убедившись что все в порядке, чуть отойдя от лодки в сторону моря, начали спуск перпендикулярно берегу на большую глубину. Павел и Александр в этот момент оставались на поверхности у лодки. Продолжительность нашего с напарником погружения составила 58 минут, возвращаясь с глубины в том же месте, где началось погружение, мы не видели следов мути или иных признаков прохождения здесь другой пары. Далее, постепенно уменьшая глубину, мы двинулись вдоль склона внутрь залива, туда же куда и первая пара. На поверхности к нам подошла лодка с капитаном и матросом дайвцентра, а так же двумя членами нашей команды, сообщившими, что первая пара пока не поднялась. Поднявшись на катер, около получаса, мы курсировали вдоль берега, после чего нас высадили на корабль, а катер продолжил поиски.

Хищники или нарушение безопасности?

Что могло произойти? Главных версий две (хотя в информации от следователей есть указание, что, цитируем «оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10°С без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью»). Первая - грубое нарушение плана и правил погружений. Вторая – на дайверов могли напасть морские животные. Такое вполне могло случиться, ведь в месте погружения видели несколько косаток, стаю дельфинов и тюленя. Дмитрий говорит, что такая активность его смутила.

Дайверов ищут до сих пор. У их друзей есть надежда, что мужчины сейчас находятся где-то на скалах. Водолазы не раз уже «прощупали» дно возле мыса Немецкий. Причем делали это, рискуя своей жизнью: сократили интервал между погружения, хотя это чревато компрессионной болезнью. Дмитрий тоже в первые часы изучал береговую линию и почти без отдыха был в воде. Но потом он вынужден был вернуться в Карелию, в том числе и из-за допросов следователей.

- Если позволят, окажу любую помощь родным пропавших, которым бесконечно соболезную, если нет, думаю, когда пройдет шок, вы поймете, что я не виноват, - говорит Дмитрий.

Объяснений нет

Сейчас дайвинг-сообщество раскололось на две части. Одни винят Дмитрия Беленихина (к их числу примкнули и родственники пропавших), другие его защищают.

- Накануне в этом месте у меня закончился воздух. По моему собственному недосмотру. Дима меня вывел на своем октопусе. Никто мне пустого баллона не давал. Я, понятно, был в стрессе, и поэтому решил не погружаться. И Паша, и Саша держались в воде уверенно. Никуда Пашу не выкидывало накануне, мы в паре были. Он замерз, показал это знаком и ушел наверх. Парней искали не на 20 метрах, а на 60, я сам видел оба компьютера. Видимость там великолепная, - пишет Максим Берштейн.

- По стечению обстоятельств оказалась в группе дайверов, ныряющих в этот день на мысе Палтусово перо, - рассказала Наталья Боярко. - Стаж у меня практически нулевой. Для меня в этот день условия погружения были тяжелыми: волна, ветер, течение... Лодка не могла подойти к берегу, и мы плыли по поверхности. Пока добрались, сил практически не осталось. Скорей хотелось под воду. Волна 0,8 метра, ветер 5 м/с. Мне этого хватило, чтобы укачало вусмерть пока дожидались лодки уже после дайва. Наш катер качало из стороны в сторону градусов под 45. Еще температура на 15 метрах 6 градусов. Пока двигаешься под водой поддутый, нормально. А вот на остановке безопасности, на 5 метрах (в сухом костюме) холодно.