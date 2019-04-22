Рыбаки сняли на видео, как в Баренцевом море плывут в окружении косаток
Не каждый рыбак решится в это время выйти в Баренцевом море. Дело в том, что сейчаск побережью Кольского полуострова подходят косатки, которые также часто называют китами-убийцами.
Были случаи среди рыбаков Мурманской области, что им приходилось уходить от преследования этими бело-черными красавицами. Поэтому наблюдать за ними многие предпочитают с берега.
Но на днях в сети появилось видео, как целая стая косаток сопровождает лодку с рыбаками. Киты плывут рядом, издредка выныривая на поверхность. И, кажется, к большому облегчению людей, не реагируют на плавсредство рядом с собой.
Опытные рыбаки, посмотрев видео, искренне переживали за товарищей.
- В заливе на веслах были, выплывали туда минут 20, а когда увидел, что они [косатки] косяком из 8 штук зашли в залив - за 5 минут догреб до берега, - написал в группе "Регион 51" Михаил Соснин.
Напомним, недавно стаю косаток видели у берегов Териберки. Многие местные жители не рискнули из-за нее выйти в море.
Стая косаток сопровождает рыбаков в Баренцевом море.Рыбаки, вышедшие на промысел в Баренцево море, встретили стаю косаток. Киты сопровождали людей какое-то время, дав им возможность полюбоваться морскими животными. Автор: Группа "Мурманск"! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU