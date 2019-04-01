2019-04-01T15:53:38+03:00
Дом. Семья

У берегов Териберки стая косаток напугала рыбаков

Местные жители не решились выходить в море, когда там резвятся киты-убийцы
Мария ПАШЕНКОВА
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Стая косаток напугала рыбаков. И не зря: киты могут напасть на людей. Фото: vk.com/turizm_teriberkaСтая косаток напугала рыбаков. И не зря: киты могут напасть на людей. Фото: vk.com/turizm_teriberka
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У Мурманской области есть много туристических фишек. Например, горнолыжные склоны, северное сияние, рыбалка. А еще весной к берегам Териберки приходят косатки. И это редкий случай, когда их можно увидеть совсем близко.

Правда, местные жители предпочитают смотреть на китов-убийц с берега. Как это случилось на днях, когда у села заметили целую стаю.

- На выходных в Териберку пришла стая косаток! Многим туристам повезло запечатлеть такое редкое явление! Все были рады кроме рыбаков. Мужики на резиновых лодках были напуганы, и не стали выходить в море, - рассказывает группа "Териберка - Сообщество Туристов".

Увидеть косаток можно в Мурманской области и летом. В основном их время прихода совпадает с периодом, когда к Териберке приходят косяки мойвы (рыбаки ее черпают из воды едва ли не голыми руками). Кстати, туры, в которые входит выход в Баренцево в море и фотоохота на китов, стоят в средне 30 тысяч рублей с человека за 2-4 дня. Замечают у "левиафановского села" также белух и другие виды китов. Иногда они даже позируют людям, а бывают случаи, что обитатели моря нападают на рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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