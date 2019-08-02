Пропавших в Баренцевом море дайверов теперь ищут только их друзья

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-02T10:36:44+03:00

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16 июля в Баренцевом море рядом с мысом Палтусово перо пропали два туриста-дайвера: один приехал в Мурманскую область из Санкт-Петербурга, другой - из Карелии.

Мужчины ныряли в паре одновременно с еще двумя спортсменами. И в какой-то момент не поднялись на поверхность.

В гибели мужчин может быть виноват инструктор, который их сопровождал. Ему предъявлено обвинение, мужчина находится под подпиской о невыезде.

На месте исчезновения дайверов сразу были начаты поиски. Привлекался даже глубоководный аппарат, который доставили из Архангельска. Но туристы словно исчезли: не было ни намека, где они могут быть. Их опытные коллеги говорят, что это более чем загадочно. Рассматривается даже версия нападения морских животных.

Официальные поиски уже прекращены, но друзья мужчин не теряют надежды и продолжают прочесывать море.

- С пятницы [26 июля] поиски продолжатся силами добровольцев. Едут мурманские дайверы - минимум 5 человек. На место поиска возвращается Дмитрий Хюнен. Так же с Петрозаводска едут Алексей Перовский, Олег Дмитрюк. К ним присоединиться ещё один человек из Североморска. Я не могу подобрать слова, что бы выразить свою благодарность всем этим людям! Отважные и отзывчивые ребята. Просто спасибо за этот шанс...он нам сейчас очень важен и нужен, - написала на личной странице Ольга Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU