Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «С коронавирусом нам жить»

13 Май 2020 2020-05-13T14:46:59+03:00

Сколько жить с коронавирусом? Ответ на этот вопрос не знает даже Андрей Чибис. Фото: Правительство Мурманской области

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13 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел брифинг, чтобы подробно рассказать про то, как регион будет жить после снятия режима обязательной самоизоляции и как проходит первый этап снятия ограничений.

- Оснований расслабляться у нас нет. Нам далось снизить темпы прироста инфицированных. При том, что объемы тестирования кратно увеличили. Но до победы над коронавирусом нам далеко. С коронавирусом нам жить. Наша ключевая задача — чтобы число попадающих в реанимацию было минимально, - пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что северяне, несмотря на снятие режима обязательной самоизоляции, должны жить в режиме внутренней самоизоляции. И соблюдать масочный режим, иначе нам всем опять придется сидеть по домам.

- Темп прироста больных, я уверен, будет увеличиваться, потому что мы радикально увеличили число тестируемых лиц, - пояснил глава региона.

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