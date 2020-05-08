Две акции ко Дню Победы, стартовавшие в Мурманской области, рекомендованы для проведения по всей России

8 Май 2020 2020-05-08T11:20:15+03:00

Теперь вся страна будет петь двором и рассказывать о виде из окна

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Коронавирус заставил северян не только собрать волю в кулак и оставаться дома, но и призвать на помощь весь свой креатив, чтобы достойно отметить 75-летие Великой Победы. Напомним: из-за угрозы распространения коронавируса традиционный парад и другие мероприятия решено было отменить.

Тем не менее, в Мурманской области пройдет 110 мероприятий, посвященных этому празднику, правда, в режиме онлайн. Так, например, сотрудники Дворца культуры имени Кирова предложили 9 мая открыть свои окна и спеть легендарную песню «День Победы», присоединившись к акции «Поем Двором».

А еще можно снять на смартфон видеоролик или выложить фотографию с рассказом о месте, которое связано с Великой Отечественной войной и видно из вашего окна. Таким образом можно стать участником акции #ПобедаИзМоегоОкна.

Именно эти две акции, придуманные в Мурманской области, впечатлили столицу, и их рекомендовали для проведения Дня Победы в других регионах России.

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