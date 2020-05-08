2020-05-08T11:20:15+03:00
Общество

Две акции ко Дню Победы, стартовавшие в Мурманской области, рекомендованы для проведения по всей России

Теперь вся страна будет петь двором и рассказывать о виде из окна
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
К акции присоединится вся Россия. Фото: vk.com/pobedaizmoegooknaК акции присоединится вся Россия. Фото: vk.com/pobedaizmoegookna
Изменить размер текста:

Коронавирус заставил северян не только собрать волю в кулак и оставаться дома, но и призвать на помощь весь свой креатив, чтобы достойно отметить 75-летие Великой Победы. Напомним: из-за угрозы распространения коронавируса традиционный парад и другие мероприятия решено было отменить.

Тем не менее, в Мурманской области пройдет 110 мероприятий, посвященных этому празднику, правда, в режиме онлайн. Так, например, сотрудники Дворца культуры имени Кирова предложили 9 мая открыть свои окна и спеть легендарную песню «День Победы», присоединившись к акции «Поем Двором».

А еще можно снять на смартфон видеоролик или выложить фотографию с рассказом о месте, которое связано с Великой Отечественной войной и видно из вашего окна. Таким образом можно стать участником акции #ПобедаИзМоегоОкна.

Именно эти две акции, придуманные в Мурманской области, впечатлили столицу, и их рекомендовали для проведения Дня Победы в других регионах России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: какие выплаты и кому положены к 9 мая. Только из областного бюджета на эти цели потратили больше 75 миллионов рублей (Подробности)

В Мурманской области почтили память героев Великой Отечественной войны в Долине Славы. Из-за коронавируса мероприятие прошло в очень усеченном формате (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две акции ко Дню Победы, стартовавшие в Мурманской области, рекомендованы для проведения по всей России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: «Принцесса Анастасия» прибыла в Белокаменку в качестве плавучей гостиницы
В Петрозаводске житель Полярных Зорь пожил в чужом доме, а затем обокрал его
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 мая 2020 года: 2272 зараженных, 342 выздоровевших, 4 умерших
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит на личном контроле ситуацию с избитым в Мончегорске ребенком
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для перевозчиков, пострадавших от коронавируса, предлагают обнулить ставки транспортного налога на 2020 год
Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска
Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Полярном принудительно госпитализировали трех жителей
В больнице Мурманска умер 16-летний подросток
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В ЗАТО Александровск оштрафовали 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков
В Апатитах подследственный напал на сотрудника СИЗО, а потом обвинил еще четверых в избиении
Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке построили общежитие на 150 мест для обсервации