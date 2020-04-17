2020-04-17T11:19:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Парада Победы 2020 в Мурманске: какого числа пройдет и почему переносят

Из-за коронавируса в Мурманске перенесли празднование Дня Победы
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Праздник состоится! Вопрос только когда.Праздник состоится! Вопрос только когда.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Еще в марте губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что оснований для переноса или отмены празднования 75-летия Великой Победы нет.

Но, увы, из-за коронавируса ситуация меняется ежечасно. В Мурманской области диагноз уже поставлен 318 людям, а у 39 человека подозревают COVID-19. Увеличение числа заболевших и стало одной из главных причин, почему Парад Победы было решено все-таки перенести.

Такое решение принял президент России Владимир Путин.

- Дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Следует отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, - объявил о трудном решении Владимир Путин на Совете безопасности.

Однако отложить не значит перенести. Президент не назвал дату празднования Дня Великой Победы, но пообещал, что оно состоится непременно, как и положено, в торжественной и теплой обстановке с соблюдением всех традиций.

Признаться, в Мурманске к такому развитию событий готовились. По словам Андрея Чибиса, прорабатывался даже скорректированный вариант празднования этой святой для русского народа даты.

- Так или иначе, в тот или иной день, этот праздник в любых форматах в этом году состоится, - отметил глава региона.

Есть предположение, что в качестве вариантов власти рассмотрят 24 июня - дата Парада Победы в 1945 году, или вообще сентябрь, когда эпидемия точно пройдет и северяне вернутся из отпусков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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