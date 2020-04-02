2020-04-02T18:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: За двое суток в Оленегорск не пустили 50 автомобилей с 90 пассажирами на борту

Полсотни машин, направляющихся в Оленегорск, развернули на блок-посту из-за коронавируса
Елена МОЛОДЦОВА
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На въезде в Оленегорск всем меряют температуру и проверяют прописку. Фото: Сообщество главы ОленегорскаНа въезде в Оленегорск всем меряют температуру и проверяют прописку. Фото: Сообщество главы Оленегорска
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С 6.00 31 марта по распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса закрыт въезд в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку. Напомним: до этого под такие меры попали также Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдорский район, Ура-Губа и Териберка. Теперь въехать на территорию этих городов и поселков возможно только при наличии прописки или специального пропуска и после того, как медики измерят у вас температуру.

Признаться, северяне несколько скептически отнеслись к этим мерам – ведь жители этих населенных пунктов могут беспрепятственно разъезжать по области. Однако эффект проявился уже через два дня после введения запрета.

- 1 апреля в город не пропустили 21 автомобиль с 22 пассажирами. 31 марта- 29 машин и 68 пассажиров. Поток передвигающихся горожан уменьшается. А это значит, что жители с пониманием относятся к сложившейся ситуации и без надобности стараются не выходить из дома, - отметил глава Оленегорска Олег Самарский.

На железнодорожной станции сходящим с поездов пассажирам также измеряют температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ситуация с коронавирусом в Мурманске: За двое суток в Оленегорск не пустили 50 автомобилей с 90 пассажирами на борту
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