2020-04-02T17:19:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманской области сдают дачи на время самоизоляции

Северянам предлагают переждать пандемию вдали от города
Наталья ЛОБАНОВА
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Самоизоляция за городом влетит в копеечку. Фото: скринСамоизоляция за городом влетит в копеечку. Фото: скрин
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Уехать из города, когда объявили нерабочую неделю и ввели режим самоизоляции, поселившись в домике на берегу озера или в лесу - идея очень даже заманчивая. И об этом прекрасно знают обладатели дач и коттеджей, которые не упускают сдать свою недвижимость в тот период, когда всем приходится сидеть дома.

- Сдам на время самоизоляции дачу в Туманном на берегу озера, есть все для проведения хорошего времени вдали от суеты и вируса. Шесть спальных мест, два этажа. Свежий воздух, рыбалка прямо у дома. Цену в 70 тысяч рублей за месяц объясню тем, что не хочу впускать туда абы кого. У кого есть деньги и заботится о здоровье - тому можно доверить и свою любимую дачу, - говорится в объявлении заполярного арендодателя.

На другом сервисе есть похожее предложение - северяне сдают домик в Коле за 4900 рублей в сутки.

- Отличное место для отдыха на природе в период самоизоляции! Вместимость 6-8 человек. Парковка на три машины. Мангал, качели, горка для катания на ватрушках. Закрытая территория 15 соток, обнесённая забором. Индивидуально для одной компании, без других отдыхающих, - отмечается на сайте бесплатных объявлений.

Что ж, вот и шанс скоротать время самоизоляции за городом, в тишине и спокойствии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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