Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд закрыт в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку

31 Март 2020 2020-03-31T08:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Все больше городов Мурманской области становятся недоступным для въезда. Напомним: на прошлой неделе на карантин закрыли Апатиты и Кировск - здесь слишком быстро растет число человек с предварительно положительным диагнозом.

После стали вешать замок на муниципалитеты, где расположено производство - чтобы обезопасить сотрудников, и населенные пункты, которые привлекают туристов. 30 марта стало известно, что закрыты Ковдор, Ура-Губа, Мончегорск и Териберка. Вечером того же дня список пополнили Оленегорск, Белокаменка и Полярные Зори.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, до полуночи 12 апреля въехать сюда можно только по временной или постоянной прописке, также пустят работников экстренных служб. На въезда в населенные пункты будет стоять КПП, на котором каждому измерят температуру. Если она будет 37 градусов и выше - сразу госпитализируют.

С 30 марта в Мурманской области также вводится режим всеобщей самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропуска в Мурманской области в период самоизоляции: кто может получить и где. С 30 марта в Мурманской области вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей (Подробности)

Режим работы почты в Мурманской области в период самоизоляции: как и что будет работать. В Мурманской области из-за коронавируса ввели обязательную самоизоляцию, а посылки принесут на дом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU