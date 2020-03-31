2020-03-31T08:20:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд закрыт в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку

Из-за коронавируса в Мурманской области закрывают въезд в муниципалитеты
Мария ПАШЕНКОВА
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Города Мурманской области, где расположено производство, закрывают на въезд.Города Мурманской области, где расположено производство, закрывают на въезд.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Все больше городов Мурманской области становятся недоступным для въезда. Напомним: на прошлой неделе на карантин закрыли Апатиты и Кировск - здесь слишком быстро растет число человек с предварительно положительным диагнозом.

После стали вешать замок на муниципалитеты, где расположено производство - чтобы обезопасить сотрудников, и населенные пункты, которые привлекают туристов. 30 марта стало известно, что закрыты Ковдор, Ура-Губа, Мончегорск и Териберка. Вечером того же дня список пополнили Оленегорск, Белокаменка и Полярные Зори.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, до полуночи 12 апреля въехать сюда можно только по временной или постоянной прописке, также пустят работников экстренных служб. На въезда в населенные пункты будет стоять КПП, на котором каждому измерят температуру. Если она будет 37 градусов и выше - сразу госпитализируют.

С 30 марта в Мурманской области также вводится режим всеобщей самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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