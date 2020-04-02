Спасательница пернатых из Мурманска скоро выпустит на волю ястреба, сойку и сову

2 Апр 2020 2020-04-02T12:30:38+03:00

Птицы, которые жили и лечились у северянки, уже отлично себя чувствуют

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Пернатые друзья мурманчанки Натальи Раевской совсем скоро покинут свою заботливую хозяйку – благодаря ее помощи ястреб-тетеревятник Маша, сойка и ястребиная сова Яся совсем скоро полетят на волю. Спасательница пернатых долгое время выхаживала больных птичек, и они, наконец, поправились.

- Самку ястреба-тетеревятника планируем выпустить, как улучшится погода, чтобы ей было проще с охотой. На данный момент у нее все неплохо со здоровьем, и сделаем еще контрольный рентген, чтобы окончательно убедиться. Сова в порядке, тренируется на живых мышах перед выпуском. А сойке нужно долинять хвост, должно быть хорошее перо, а у нее частично выпали перья. Все полетят на волю через некоторое время, - рассказала «КП» Наталья Раевская.

По словам северянки, проблем с адаптацией в природе у пернатых быть не должно.

- Ястреб недолго пробыл у меня, а сова и сойка свободно летают - у них хорошая форма и едят максимально природную еду, в том числе и живую. К рукам я их не приучала, они от меня убегают. Так что все должно быть хорошо, - отмечает мурманчанка. – Но все-таки страшно за них…вдруг случится что-то или заболеют чем-нибудь. Я, конечно, к ним очень привязалась.

У Натальи останется жить еще один пернатый - ушастая сова Ушан, который не может летать.

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ИСТОЧНИК KP.RU