2019-09-24T16:36:46+03:00
Дом. Семья

Раненую сову прооперировали в Санкт-Петербурге и вернули в Мурманск

Сейчас Ушан будет восстанавливаться и пытаться летать
Ника СВЕТЛОВА
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Ушан совершил путешествие в Санкт-Петербург и обратно. Фото: Наталья РаевскаяУшан совершил путешествие в Санкт-Петербург и обратно. Фото: Наталья Раевская
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Пару недель назад в Североморске нашли ушастую сову со сломанным крылом. Всего в Мурманской области обитает 9 видов сов и один - ушастая - считается редким и залетным.

Раненую птицу приютила мурманчанка Наталья Раевская, которая ранее уже выходила ворона Кроша с такой же травмой. На операцию сову пришлось везти в Санкт-Петербург. Там специалисты смогли собрать крыло, и есть шанс, что хищница сможет летать. Правда, Ушан - так назвали больного - не самый прилежный пациент.

Ему пришлось делать две операции, так как скрепляющие крыло конструкции вылезли. Да и сама сова ведет себя слишком активно.

- Ночью после второй операции, Ушан разодрал повязку и шов. Пришлось с утра опять идти в ветеринарку! Обработали, забинтовали, будет заживать так, - рассказывает Наталья.

Сову уже поездом доставили обратно в Мурманск. Пока что у него домашний режим и уколы, чтобы хищник быстрее восстановился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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