Раненую сову прооперировали в Санкт-Петербурге и вернули в Мурманск
Пару недель назад в Североморске нашли ушастую сову со сломанным крылом. Всего в Мурманской области обитает 9 видов сов и один - ушастая - считается редким и залетным.
Раненую птицу приютила мурманчанка Наталья Раевская, которая ранее уже выходила ворона Кроша с такой же травмой. На операцию сову пришлось везти в Санкт-Петербург. Там специалисты смогли собрать крыло, и есть шанс, что хищница сможет летать. Правда, Ушан - так назвали больного - не самый прилежный пациент.
Ему пришлось делать две операции, так как скрепляющие крыло конструкции вылезли. Да и сама сова ведет себя слишком активно.
- Ночью после второй операции, Ушан разодрал повязку и шов. Пришлось с утра опять идти в ветеринарку! Обработали, забинтовали, будет заживать так, - рассказывает Наталья.
Сову уже поездом доставили обратно в Мурманск. Пока что у него домашний режим и уколы, чтобы хищник быстрее восстановился.
ИСТОЧНИК KP.RU