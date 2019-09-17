2019-09-17T09:35:18+03:00
Дом. Семья

В Санкт-Петербурге пытались собрать крыло сове, которую спасли в Североморске

А в лесу под аэропорт ищут раненого филина
Мария ПАШЕНКОВА
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Сова чувствует крыло, а, значит, есть шанс, что она полетит. Фото: Анастасия ТимофееваСова чувствует крыло, а, значит, есть шанс, что она полетит. Фото: Анастасия Тимофеева
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Одни скажут, что это естественный отбор и никого спасать не надо. Но северяне не могут пройти мимо братьев наших меньших, кому нужна помощь. Пусть для этого надо будет потратить много сил, нервов и денег.

Недавно в Североморске спасли ушастую сову, которую нашли с перебитым крылом. Птицу к себе забрала мурманчанка Наталья Раевская, которая уже выходила ворона с такой же травмой. На днях сову на поезде увезли в Санкт-Петербург на операцию. Провели ее в пятницу, 13-е.

- Пока нельзя сказать однозначно-будет летать или нет, сохраним ли крыло или нет. Ушана ждет реабилитация,а там как карта ляжет, - сообщила Анастасия Тимофеева, которая временно взяла опеку над птицей.

Сейчас у пернатого пациента идет курс антибиотиков. Пока сова чувствует крыло, и это дает надежду, что она сможет летать.

А под аэропортом "Мурманск" тем временем идут поиски раненого филина. Нашли его 14 сентября.

- Видевшие птицу люди растерялись и не стали ловить ее. Точнее, не было подручных средств для этого. Мне сообщили, когда уже вышли из леса. Место не очень далеко от дороги, есть телефон видевших птицу, координаты места. Может быть, кто-то захочет побыть "юным натуралистом" и оказать помощь пернатому? - обратилась с просьбой руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина.

Северян просят помочь найти раненого филина. Фото: vk.com/murmanpriut

Северян просят помочь найти раненого филина. Фото: vk.com/murmanpriut

ИСТОЧНИК KP.RU

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