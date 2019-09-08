2019-09-08T14:33:29+03:00
Дом. Семья

Мурманчанка спасает ушастую сову со сломанным крылом

Сейчас птица живет в одной квартире с вороном, который в свое время пострадал таким же образом
Ника СВЕТЛОВА
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Сова за сутки стала вести себя активнее и агрессивнее. Фото: Наталья РаевскаяСова за сутки стала вести себя активнее и агрессивнее. Фото: Наталья Раевская
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Ворон Крош - личность уже медийная. С вороном без крыла была толпа желающих сфотографироваться на фестивале Imandra viking fest в Мончегорске. Хозяйка берет его даже в походы по Хибинам.

Теперь у птицы появился друг или подруга. Хозяйка Кроша Наталья Раевская взяла на передержку ушастую сову, которую нашли со сломанным крылом в Североморске. В понедельник, 9 сентября, хищнику сделают рентген, чтобы понять, как ее дальше лечить.

- Нужны рентген, анализы, лечение и кормление мышами. Поэтому я прошу у вас финансовой помощи, - обратилась со своей страницы в "ВКонтакте" Наталья к северянам. - Помогите нам, пожалуйста, спасти еще одного прекрасного дикаря, я одна не в состоянии потянуть еще один полный курс лечения и анализов с учетом наличия у меня моего пернатого монстра. По имеющемуся опыту скажу, что собрать надо не менее 10 000 рублей, а, скорее всего, больше. И в любом случае нужно закупить мышей - заказ на них в Москве от 5000 рублей плюс доставка.

За сутки сова немного оправилась, стала активнее и... агрессивнее. Но Кроша сначала тоже вел себя не очень дружелюбно с хозяйкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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