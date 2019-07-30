Необычный турист: По Хибинам путешествует ворон со сломанным крылом

Казалось бы, северян трудно уже чем-то удивить. Кот, путешествующий автостопом со своим хозяином Владиславом Евглевским до Владивостока и обратно, в истории Мурманской области был. Охромевшего пса-альпиниста Элвиса на руках из Хибин петербуржец Дмитрий Корецкий тоже выносил. Но, оказывается, что этим летом в горах Мурманской области можно встретить еще более необычного туриста – ворона по имени Крош, который путешествует со своей хозяйкой мурманчанкой Натальей Раевской.

Судьбоносная встреча

- Крош появился у меня в начале апреля. Ворона со сломанным крылом нашла студентка в Полярном и разместила пост в соцсетях о том, что ему нужна помощь, а у нее нет возможности его лечить и содержать, - рассказывает о встрече, предначертанной судьбой, Наталья Раевская. – К слову, незадолго до этого я заинтересовалась дикими птицами: правда, больше совами, но и врановыми тоже, следила за деятельностью центров спасения и реабилитации диких животных, читала статьи врачей-ветеринаров и уже имела представление, что и как делать с найденным вороном. А еще прекрасно знала, что добровольно никогда не заведу такое животное – слишком сложно и дорого.

Ворон балансирует на жердочке, прикрепленной к рюкзаку хозяйки. Фото: Наталья Раевская

Но ворон появился, и мурманчанка не смогла пройти мимо, понимая, что без адекватной помощи он просто погибнет. Наталья забрала беднягу и сразу обратились к врачу, специализирующемуся на птицах, Анастасии Тимофеевой. Выяснилось, что у Кроша открытый перелом крыла. Причем, рана старая, успела инфицироваться, и уже начался некроз. Крыло пришлось полностью ампутировать, а потом еще долго лечить.

- Все это время ворон жил у меня дома в старой палатке. Для лечебных процедур его приходилось постоянно брать в руки. Пока был слабый, не сопротивлялся, а потом окреп, и начал огрызаться. В процессе лечения я его называла крошкой, в итоге он и стал Крошем, - рассказывает Наталья Раевская.

По примеру сокольников

Правда, после ампутации стало ясно, что вернуть ворона в дикую природу уже не получится – без человека он погибнет. Поэтому, несмотря на то, что птица взрослая и плохо идет на контакт, храброй мурманчанке пришлось ее приручать.

- Не сразу, конечно, но постепенно Крош ко мне привык. Я с ним разговаривала, находилась рядом, в поле зрения, давала с рук еду. Потом стала надевать ему на лапки специальную амуницию – опутенки, чтобы в дальнейшем пристегивать его на поводок. Птицы нервно воспринимают любые изменения и надо, чтобы привык заранее, - делится опытом приручения дикой птицы девушка. - Вход в палатку оставляла открытым, он выглядывал в комнату, но выходить боялся. Пришлось положить ветку снаружи и класть на нее еду. Это сработало, и Крош стал выходить из своего убежища.

Девушка-туристка с вороном на плече смотрится крайне необычно. Фото: Из лично архива Натальи Раевской

Ворон птица любознательная, ему надо чем-то занимать свое время иначе будет хулиганить. Наталья накупила ему игрушек: мячиков, искусственных мышей, разных коробочек и прочей всячины, которую можно разбирать. Но все равно дома Крош спешит засунуть везде свой клюв, так что ценные вещи приходится убирать, а то может стащить и замочить в тазу с водой. Кстати, стирать ворон любит особенно. Но и без этого он очень активный: весь день бегает, прыгает по мебели и скачет по специально поставленным для этих целей большим коробкам, доскам и стульям. Все, конечно, приходится накрывать чехлами и постоянно мыть пол - к лотку птицы не приучаются

- Вообще процесс приручения занимает гораздо больше времени, но мы справились в рекордно короткие сроки. К тому же, Крош оказался на редкость умной птицей. После просмотра целого видеокурса, как сокольники обучают ястребов, я предложила ему сесть на руку, предварительно унеся его в другую комнату, чтобы он не видел свое место. Ворон быстро понял, что от него хотят, а в качестве поощрения получил возможность выходить на улицу, сидя на руке и привыкая к движению, - отмечает Наталья Раевская.

По горам и озерам

- Мы с друзьями очень любим активно проводить время на природе, ходить в горные походы, поэтому судьба Кроша была определена – он станет вороном-путешественником, как только, разумеется, окрепнет и научиться сидеть на руке. Предвосхищая первый выход в Хибины, я сделала ему перекладину, крепящуюся на рюкзак, на которой он теперь и ездит. Крош хорошо знает свое место и спешит запрыгнуть туда сам, - говорит собеседница «КП».

В походах Крош с удовольствием купается в озерах. Фото: Наталья Раевская

С начала июля Наталья и Крош гуляют по Хибинам: посетили ущелье Аку-Аку, ходили на перевалы и вершины. Из-за затянувшегося лечения ворона выехать за пределы области не получится, но вылазки ни лоно природы Кольского полуострова птице обеспечены до поздней осени. К слову, в походах Крош ведет себя прекрасно: ему нравится гулять, купаться в озерах и перекрикиваться с другими птицами.

- Физические нагрузки нужны Крошу для поддержания тонуса мышц. Птицы проводят большую часть жизни в полете, и при домашнем содержании без нагрузок начинаю болеть. На рюкзаке ворон балансирует, машет крылом, чем поддерживает работу дыхательной системы. Спит в своей отдельной палатке, дома привык к ней и спокойно залезает туда на ночь, - делится нюансами походной жизни Наталья Раевская.

А во подходить близко к необычному туристу опасно. Фото: Наталья Раевская

Разумеется, у встреченных людей такой необычный турист вызывает большой интерес. Поэтому мурманчанке пришлось рассказать историю своего любимца уже не одну сотню раз. Правда, подходить к грозной птице и фотографироваться с ней, Наталья случайным знакомым не советует.

- Это не кошка или собака, ворона нельзя тискать – он опасен, особенно для детей и других животных. Человека Крош изначально воспринимает как врага, и вполне может броситься, если протянуть руку. Он хоть и не летает, но ходит и прыгает весьма проворно, - предупреждает хозяйка птицы. – Помимо меня он позволяет себя трогать всего нескольким моим друзьям – тем, с кем мы ходим в походы, и иногда даже идет к ним на руку.