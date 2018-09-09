Охромевшего пса-альпиниста хозяин вынес на руках из Хибин

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-09T11:00:57+03:00

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Довольно часто на страницах газет и голубых экранах телевизора мелькают новости о том, как верные четвероногие друзья спасают своих хозяев и их детей, но еще чаще корреспонденты вынуждены писать о том, что владельцы предают своих питомцев и бросают их на произвол судьбы. Но на этот раз речь идет о петербуржце Дмитрии Корецком, который на собственных руках вынес своего пса, поранившего лапу, из Хибин. Двортерьер Элвис мужественно перенес все испытания путешествия на Север.

Долгожданная встреча

- Я очень давно хотел побывать в Хибинах – много лет назад мне об этих горах рассказали друзья. Но до этого лета организовать встречу с Кольским полуостровом как-то не получалось. Было много других походов по Грузии, Абхазии, горному Алтаю. В этот раз решили во чтобы то не стало поехать в Хибины и не прогадали, - рассказывает Дмитрий Корецкий.

Петербуржца и его супругу восхитила северная природа заполярных гор, которая, несмотря на суровый климат, оказалась щедра на грибы и ягоды. Дмитрий и Мария – вегетарианцы, так что оценили дары Заполярья по достоинству. Они объедались диковинными для жителей мегаполиса голубикой, жимолостью и черникой. Несмотря на то, что из девяти дней их путешествия, три шел дождь, петербуржцы все равно остались в восторге от Хибин. Тем более, что в поход они как всегда взяли с собой своего верного пса Элвиса.

Элвис любит путешествовать вместе со своими хозяевами, несмотря на некоторые трудности. Фото: Из личного архива семьи Корецких

- Пес появился у моей жены раньше, чем я. Этой осенью ему будет уже девять лет. Мария подобрала его в свое время на улице. Там была трагическая история: его семью расстреляли, несколько щенков выжили, их разобрали по домам добрые люди, а одного из них забрала моя жена, - говорит петербуржец.

Собственно говоря, во многом благодаря Элвису, чета Корецких последние несколько дней только и делает, что общается с журналистами, без устали рассказывая о своем вояже.

Роковые острые камни

- Мы начали свое путешествие с перевала Юмъекорр и обошли все горы. Уже почти в самом конце нашего похода собака повредила лапу, как раз когда мы совершали переход от долины реки Кунийок к Кировску. Маршрут был у нас горный, далеко не все время нам приходилось идти по мягкой земле. Из-за особенностей рельефа и множества острых камней на восьмой день мы заметили, что одна из лап у Элвиса сильно кровоточит, и он уже довольно сильно хромает. Рану обработали, злили специальным медицинским клеем и забинтовали, но это не помогло – скоро повязка намокла и спала. Пока шли по траве, пес уверенно бежал за нами, но когда снова начались камни Элвис сел и показал всем своим видом, что дальше идти он уже не может, - вспоминает путешественник.

К счастью, Дмитрию пришлось не все время нести на себя питомца - по мягкой земле Элвис бежал сам. Фото: Из личного архива семьи Корецких

Вечерело, и Дмитрию Корецкому ничего не оставалась, как взвалить 23-килограммового пса на плечи и продолжить спуск с перевала. Умный Элвис почти не сопротивлялся такому бесцеремонному обращению со своей персоной – он чуток поерзал, нашел удобное положение и затих. К слову, помимо собаки петербуржцу пришлось еще нести и 15-килограммовый рюкзак. Но, по словам путешественника, идти с такой ношей ему было достаточно комфортно. Тем более, что травмированного пса пришлось нести не до самого Кировска. Через полчаса острые камни сменились снова зеленой травкой, и Элвис продолжил путешествие уже на своих четырех. Правда, Дмитрию приходилось еще несколько раз брать питомца на руки, чтобы преодолеть опасные для него участки.

- В Кировске мы вызвали такси и просто доехали до озера Малый Вудъявр, и заночевали. Там мы провели почти весь следующий день – этого времени хватило, чтобы лапа у собаки зажила. Сейчас Элвис в полном порядке и готовится к следующему путешествию – пятидневному походу на гору Воттоваара в Карелии, - говорит Дмитрий Корецкий.

По возвращению в Петербург и Элвису, и его хозяевам приходится то и дело давать интервью, рассказывая о своих приключениях. Фото: Из личного архива семьи Корецких

Сев в поезд и написав пост о своих приключениях, петербуржец и не предполагал, что уже через короткое время окажется едва ли не главным героем не только мурманских, но и петербургских новостей.