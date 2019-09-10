Спасенную в Североморске сову с переломом крыла повезут на операцию в Санкт-Петербург

10 Сент. 11:35 2019-09-10T15:54:35+03:00

Шанс, что ветеринары смогут сохранить сове крыло, есть. Но на операцию надо ехать в северную столицу. Фото: Наталья Раевская

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На этих выходных в Североморске нашли ушастую сову - птица сидела на земле с перебитым крылом. Хищницу забрала к себе мурманчанка Наталья Раевская, которая в свое время выходила ворона со сломанным крылом. Теперь черный красавец живет в квартире и даже ходит с хозяйкой в походы.

На этой неделе сове сделали рентген, который показал, что перелом серьезный.

- Зато в остальном птица хорошая. Завтра поеду на вокзал оформлять перевозку в Санкт-Петербург на операцию. Возможно, удастся собрать крыло, но это пока не точно - как врач решит на месте при осмотре, - рассказала Наталья Раевская.

Ранее женщина попросила у земляков финансовой помощи: на кормление, уход и лечение птицы нужно много денег. Жители Мурманской области откликнулись и собрали 13 тысяч рублей.

Сейчас сова уже с аппетитом уплетает мышей, А вот ворона Кроша к ней близко не подпускают - птицы живут в разных комнатах. Чтобы сова не заразила Кроша инфекцией, а тот. в свою очередь, не напал на соседку.

ИСТОЧНИК KP.RU