Под Мурмашами спасли ястребиную сову

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-19T16:28:17+03:00

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Доброе сердце и хорошая реакция военнослужащего стали залогом счастья небольшой ястребиной совы, которая попала в беду.

- Вечером мой сослуживец ехал с работы домой и, несмотря на сгущавшиеся сумерки и зимнюю дорогу, смог заметить на трассе между Колой и Мурмашами какой-то предмет. Он вовремя среагировал и аккуратно объехал его. Ему показалось, что это была птица, и метров через 500 он решил посмотреть, что же оказалось на его пути, - рассказывает Evgeny Skalozuboff.

Догадка была правильной. Посреди темной трассы мирно стояла сова, которая при приближении человека лишь немного поулюлюкала, вытаращила для устрашения глаза и стала пятиться назад. Правда, от предложенной форменной шапки не отказалась и смело запрыгнула в нее, а в тепле и вовсе разомлела. В воинской части, куда отвез ее спаситель, птице оказали должное гостеприимство: накормили, напоили и даже приласкали.

- Как выяснилось, наш найденыш – одна из трех разновидностей сов, которых можно встретить на Кольском полуострове, Surnia ulula или ястребиная сова. Судя по взмахам крыльев, одно из них оказалось поврежденным. Мы передали совушку в приют для животных, а те Наталье Раевской, которая занимается лечением диких птиц. Нам пришлось попрощаться с этой лесной красавицей, но эту встречу я лично не забуду никогда, - признается собеседник «КП».

Напомним, в своем время именно Наталья приютила ворона со сломанным крылом и теперь путешествует с ним по Хибинам.

ИСТОЧНИК KP.RU