«Птица целая, но кости слабоваты»: мурманчанка выхаживает раненую сойку

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-11T16:05:05+03:00

Птица уже чувствует себя лучше, пьет воду и ест насекомых [видео]

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На днях мурманчанку Наталью Раевскую, которая давно помогает диким птицам, ожидал сюрприз: из Ковдора ей на спасение привезли раненную сойку.

У исхудалого пернатого обнаружили травму глаза и ранку возле уха. На выходных северянка отвезла его в ветклинику, чтобы провести осмотр и сделать рентген.

- Показала нового пациента врачу. По рентгену он целый, легкие в порядке. Из плохого - кости слабоваты и кишечник не в порядке. Будем давать кальций, лекарства для пищеварения, сдадим анализы в лабораторию. Глаз целый и уже открылся, пока что будем капать альбуцид, - поделилась новостями на личной странице «ВКонтакте» Наталья Раевская.

По словам северянки, птица очень говорливая. Не прощает, если ее не покормили - возмущается и кричит на весь дом.

- Купила ему для лакомства насекомых – личинок зофобаса и мучника. Пернатого качает уже значительно меньше, надеюсь, что выходим его. Очень забавная и красивая птичка, - отмечает мурманчанка.

Раненая сойка сейчас живет в квартире с тремя другими птицами, которых выхаживает Наталья Раевская: ястребиной и ушастой совами и однокрылым вороном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/743112" frameborder="0"></iframe> Раненая сойка лакомится насекомыми.Автор: Наталья Раевская! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU