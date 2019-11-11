«Птица целая, но кости слабоваты»: мурманчанка выхаживает раненую сойку
На днях мурманчанку Наталью Раевскую, которая давно помогает диким птицам, ожидал сюрприз: из Ковдора ей на спасение привезли раненную сойку.
У исхудалого пернатого обнаружили травму глаза и ранку возле уха. На выходных северянка отвезла его в ветклинику, чтобы провести осмотр и сделать рентген.
- Показала нового пациента врачу. По рентгену он целый, легкие в порядке. Из плохого - кости слабоваты и кишечник не в порядке. Будем давать кальций, лекарства для пищеварения, сдадим анализы в лабораторию. Глаз целый и уже открылся, пока что будем капать альбуцид, - поделилась новостями на личной странице «ВКонтакте» Наталья Раевская.
По словам северянки, птица очень говорливая. Не прощает, если ее не покормили - возмущается и кричит на весь дом.
- Купила ему для лакомства насекомых – личинок зофобаса и мучника. Пернатого качает уже значительно меньше, надеюсь, что выходим его. Очень забавная и красивая птичка, - отмечает мурманчанка.
Раненая сойка сейчас живет в квартире с тремя другими птицами, которых выхаживает Наталья Раевская: ястребиной и ушастой совами и однокрылым вороном.
Раненая сойка лакомится насекомыми.Автор: Наталья Раевская! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU