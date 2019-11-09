2019-11-09T17:10:49+03:00
Общество

Раненую сойку, найденную в Ковдоре, привезли спасать в Мурманск

У исхудалой птицы поврежден глаз и голова возле уха [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Состояние у птицы грустное, но он пьет и ест. Фото: Наталья Раевская.Состояние у птицы грустное, но он пьет и ест. Фото: Наталья Раевская.
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Мурманчанке Наталье Раевской, которая прославилась в регионе как помощница птицам, привезли ночью, 7 ноября, на выручку очередного пернатого.

-Я тут шутила с друзьями, что у меня еще в ванной никто не живет. Дошутилась - теперь живет! Приехала на лечение сойка, которую нашла жительница Ковдора Наталья Глазкова. У птицы травма глаза и ранка на голове возле уха, весь исхудал. Пока планируем стандартные процедуры - осмотр, рентген, - делится на своей странице “ВКонтакте” Наталья Раевская.

Спасательница пернатых отмечает, что сойка из семейства врановых, как, собственно, и ее ворон Крош, который сейчас живет у северянки дома. По словам Натальи, больше всего сойки любят лакомиться насекомыми, ягодами, орехами и желудями.

-Состояние у птицы грустное, но сопротивляется хотя бы, заваливается на стороны. Сам пьет и немного ест. Пока будет сидеть в переноске в ванной, так как вполне может быть с инфекцией. Сейчас уже поактивнее стал, но перспективы у пернатого туманные, - добавила мурманчанка.

Теперь раненой сойке придется подружиться с тремя другими соседями, которых в свое время спасла Наталья Раевская - однокрылым вороном, ястребиной и ушастой совами.

Сойка нашла спасение у мурманской помощницы птиц.Автор: Наталья Раевская! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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