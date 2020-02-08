Жительница Мурманска выхаживает больного ястреба-тетеревятника, который залетел в город

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:30:50+03:00

Пернатого уже сводили на рентген и нашли у него массу проблем со здоровьем

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На днях жители Мурманска заметили редкую для города птицу, которая сидела на дереве около одного из домов на улице Александра Невского. Пернатым оказался ястреб-тетеревятник. Проверить, нужна ли птичке помощь, решила известная в областном центре спасательница птиц Наталья Раевская.

- После работы я поехала в Ленинский район и с умным видом человека, ежедневно снимающего тетеревятников с деревьев, полезла его ловить, пока сотрудники МЧС поддерживали мне лесенку, - поделилась северянка на личной странице в соцсетях.

8 февраля утром Наталья отправилась с пернатым на рентген, и оказалось, что хищнику действительно нездоровилось.

- Ястреб болеет изрядно - у него выявили воспаление оболочки сердца, легких и кишечника, а также проблемы с печенью. Еще кальция в организме не хватает. Будем капитально лечиться полным курсом по всем фронтам. Потому он и не летает, что ему больно и плохо. Надеюсь, вытянем птицу, - отметила мурманчанка.

Все, кто хочет помочь с лечением птицы, могут передать Наталье газеты, впитывающие пеленки или поддержать финансово.

Напомним: сейчас жительница заполярной столицы также выхаживает двух сов и сойку.

ИСТОЧНИК KP.RU