2020-03-31T10:11:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: Громкоговорители будут оповещать северян дважды в день

По распоряжению губернатора Мурманской области, система оповещения будет включаться дважды в день
Елена МОЛОДЦОВА
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Громкоговорители уже заговорят уже 31 марта.Громкоговорители уже заговорят уже 31 марта.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Еще утром в понедельник, 30 марта, глава Оленегорска Олег Самарский спрашивал, можно ли использовать систему оповещения для информирования населения о принятых мерах, призванных купировать распространение коронавируса в Мурманской области. Напомним: именно так сделали в Кировске и Кандалакше, где по улицам городов стали ездить автомобили с громкоговорителями.

На вопрос Олега Самарского губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответил утвердительно, а через несколько часов распорядился включить в Заполярье системы оповещения.

- С 31 марта и до особого распоряжения с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 с интервалом 15 минут будет проводиться оповещение населения по громкоговорителям, - информирует Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

Возможно, в том числе и эта мера позволит осознать северянам, что с коронавирусом шутки плохи, и лучший способ спастись от него - это оставаться дома, а не шататься праздно по улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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