По городам Мурманской области ездят машины с громкоговорителями, в которые напоминают о важности самоизоляции

28 Март 2020 2020-03-28T19:42:44+03:00

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28 марта началась нерабочая неделя, которую в среду, 25 числа, объявил Владимир Путин. Россияне должны до минимума сократить свои контакты, посидеть дома, чтобы не дать коронавирусу шанса распространиться.

Вот только не все россияне, и северяне в том числе, хотят ограничивать себя четырьмя стенами. Многие рассуждают: погода за окном хорошая, государство разрешило не работать, зарплата сохраняется - чем не повод отправиться на шашлыки или в гости? Вот только выходные нам дали не для этого. Чем реже мы в эти дни общаемся вживую, тем слабее коронавирус.

О том, как важно соблюдать самоизоляцию, напоминают всеми способами. Так, на улицах Кировска и Кандалакши видели машины (в том числе и полицейские) с громкоговорителями, из которых женский голос предупреждал, что важно оставаться дома. Северяне уже назвали их "буханки Апокалипсиса", но многие считают, что дело хорошее - пусть выглядит непривычно, зато лучше несколько раз напомнить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/769326" frameborder="0"></iframe> Оповещение о коронавирусе в Кандалакше.Видео: vk.com/kandaone

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