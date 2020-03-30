Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: Северян будут информировать об ограничительных мерах всеми системами оповещения
«Буханки», ездящие по Кировску, и патрульные машины в Кандалакше, по громкоговорителю оповещающие людей о режиме самоизоляции, заметили еще в пятницу, 27 марта. Правда, потом они исчезли с улиц городов.
- Можно ли использовать для оповещения граждан систему РАСО, или так называемых рупоров? Хотелось бы информировать жителей, чтобы они не выходили на улицу, - обратился с вопросом к руководству региона глава Оленегорска Олег Самарский. – Знаю, что в Кировске и Кандалакше начали эту практику, а потом прекратили.
Но все сомнения на этот счет снял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
- Информировать жителей о введенном режиме ограничений можно с использованием всех средств оповещения, - подчеркнул Андрей Владимирович.
Так что жителям стоит внимательно слушать, о чем вещают уличные громкоговорители. Этот способ уже взят на вооружение. Например, в Апатитах по громкой связи к горожанам обратился глава администрации Николай Бова: он назвал уважительные причины, по которым можно покидать свою квартиру, и объяснил, на каком расстоянии стоит держаться от прохожих.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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