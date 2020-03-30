Режим работы почты в Мурманской области в период самоизоляции: как и что будет работать

30 Март 2020 2020-03-30T09:43:45+03:00

В ближайшие дни на почту за посылкой идти не надо - ее принесут на дом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области из-за коронавируса ввели обязательную самоизоляцию, а посылки принесут на дом

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С 30 марта в Мурманской области вводится обязательный для всех режим самоизоляции. Ранее его вводили для жителей региона старше 65 лет или имеющих определенные заболевания. Но скорость распространения COVID-19 в Заполярья вынудило губернатора Андрея Чибиса пойти на более жесткие меры.

Сейчас жителям Мурманской области можно выходить из дома только в случае большой необходимости: в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, выгулять собаку, получить неотложную медицинскую помощь, пойти на работу, если организация не перешла на дистанционный режим.

Как же в это время будет работать почта?

- Чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением с круглосуточным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге) и ОПС закрытого типа, будут недоступны для посещения клиентами. При этом отделения будут функционировать по утвержденному расписанию. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме, - уточнили в пресс-службе Почты России.

При этом сотрудники будут продолжать обработку писем и посылок, на дом принесут пенсию, социальные пособия, письма и посылки.

- Чтобы получить почтовое отправление, которое находится в почтовом отделении, необязательно идти за ним самостоятельно. Почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам в крупных городах на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами. При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента будет снижена со 199 рублей до 100. Оформить доставку можно в мобильном приложении Почты России или на сайте компании pochta.ru. Доставку отправлений весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра Почты России 8-800-1-000-000, - уточнили в пресс-службе.

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