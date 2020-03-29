Коронавирус в Мурманской области, новости на 29 марта 2020 года: нулевого пациента выписали из больницы

29 Март 2020 2020-03-29T18:13:48+03:00

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В Мурманской области было легко отследить нулевого пациента с коронавирусом. Им стал 19-летний ирландец Александр Гасс, который прилетел в Мурманск на международный шахматный турнир. У всех иностранцев на всякий случай взяли пробы на коронавирус, и у молодого человека диагноз стал предварительно положительным. Его госпитализировали 16 марта в обсерватор прямо от стойки регистрации в аэропорту "Мурманск".

Все это время Александр проходил лечение и вот наконец выписался из больницы. Коронавирус он перенес в легкой форме.

- Консилиумом врачей было подобрано лечение. На протяжении периода терапии мурманские медики фиксировали положительную динамику. Два последних теста на коронавирус у этого пациента показали отсутствие заболевания. Ирландец чувствует себя отлично, сегодня его выписывают из больницы, чтобы он мог вернуться домой, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Ранее, 27 марта, из больницы выписали главу администрации Мурманска Евгения Никору. Он коронавирусом, к счастью, не болел, но был на открытии шахматного турнира. Поэтому две недели был в обсерваторе.

Вместе с ирландцем обсерватор покинули и другие участники международного шахматного турнира ChessMate-4. К большому облегчению, никто из спортсменов не заболел.

- Наверное, потому, что «шахматный" коронавирус умный. Он знает границы, - шутят спортсмены.

Перед выпиской из обсерватора мурманские и французские шахматисты сделали фото на память. Фото: Murmansk Region Chess Team

А если без юмора, то пока заполярные организаторы и участники турнира возвращаются в свои квартиры, с содроганием вспоминая весь негатив, который вылило на них общество, гости из Франции и Александр Гасс столкнулись с непростой ситуацией. Как попасть на родину, когда авиасообщение с другими странами прекращено.

- Французы еще вчера [28 марта] были уверены, что в понедельник летят в Москву и потом домой. Но в свете нынешних событий непонятно, что им делать дальше. Они надеются на помощь МИД Франции. Ирландец, скорее всего, попробует через свое посольство решить эту проблему, - говорит представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято.

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