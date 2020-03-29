Под Никелем пробудился после зимней спячки медведь
Капризны погоды, сменяющиеся то оттепелью, то свирепствующей метелью, ни могли не сказаться на жизни заполярной флоры и фауны. Напомним: в Мурманске уже зацвели первые подснежники, а 26 марта в 15 километрах от Умбы рыбаки заметили следы пробудившегося от зимней спячки косолапого.
- Мишка гуляет по накатанным зимникам на озерах и лесу. К счастью, не довелось столкнуться с ним нос к носу – он сейчас голодный, - рассказал «КП» житель Умбы Юрий Березин.
Не прошло и пары дней после вестей с Терского берега, как еще одного проснувшегося медведя заметили в Печенгском районе.
- Поступило сообщение о том, что в районе 40 километра аатодороги Заполярный – Сальмиярви (старая таможня) замечен дикий зверь, предположительно медведь. Будьте осторожны при загородных прогулках! – предупредили местных жителей в Единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района.
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