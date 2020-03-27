В Терском районе проснулись медведи

27 Март 2020 2020-03-27T17:20:42+03:00

В охотнадзоре Мурманской области пока эту информацию не подтвердили

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Кажется, небольшая передышка от опасного соседства с хозяевами леса подошла к концу. Напомним: все лето и осень косолапые держали в страхе северян, смело выходя на прогулку в городские парки и расхищая дачные поселки.

- 26 марта в Лев-губе в Терском районе заметил следы медведя. Наши хозяева лесов проснулись, - сообщает житель Умбы Павел Клочев.

Причем следы на снегу оставил явно весьма крупный мишка – передняя лапа размером с половину ширины гусеницы снегохода. Найдет ли мишка пропитание себе столь ранней весной или отправится на промысел к людям, покажет время.

В отделе охотничьего надзора министерства природных ресурсов Мурманской области отметили, что к ним пока не поступали сигналы о пробудившихся после зимней спячки медведях.

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