В Терском районе проснулись медведи
Кажется, небольшая передышка от опасного соседства с хозяевами леса подошла к концу. Напомним: все лето и осень косолапые держали в страхе северян, смело выходя на прогулку в городские парки и расхищая дачные поселки.
- 26 марта в Лев-губе в Терском районе заметил следы медведя. Наши хозяева лесов проснулись, - сообщает житель Умбы Павел Клочев.
Причем следы на снегу оставил явно весьма крупный мишка – передняя лапа размером с половину ширины гусеницы снегохода. Найдет ли мишка пропитание себе столь ранней весной или отправится на промысел к людям, покажет время.
В отделе охотничьего надзора министерства природных ресурсов Мурманской области отметили, что к ним пока не поступали сигналы о пробудившихся после зимней спячки медведях.
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