2020-03-10T14:41:38+03:00
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Мурманская область попала в четверку регионов, где выросло количество бурых медведей

В региональном охотнадзоре уверяют, что в Заполярье все спокойно
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области перенаселения медведей нет.В Мурманской области перенаселения медведей нет.Фото: Кирилл ПЕНКИН
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Северяне до сих пор вспоминают минувшее холодное лето с содроганием: из-за неурожая грибов и ягод частыми гостями заполярных городов и поселков стали медведи. Однако на международном семинаре по миграции диких хищников вблизи населенных пунктов на территории Баренцева региона выяснилось, что причина не только в этом.

- В Коми, Карелии, Архангельской и Мурманской областях наблюдается очень большое увеличение численности бурого медведя. С 2000 года количество косолапых выросло практически вдвое: с 22 тысяч до 44, - цитирует ТАСС директора Федерального центра развития охотничьего хозяйства Николая Моргунова. – Причин две: на мишек стали меньше охотиться и стала развиваться трофейная охота.

Цифры не только впечатляют, но и вселяют страх: впереди лето, и каким оно будет, пока трудно сказать. Правда, в госохотнадзоре региона уверяют, что повода для паники нет.

- На Кольском полуострове численность бурых медведей чуть меньше тысячи особей. Не могу сказать, что она сильно выросла за последние годы, - рассказал "КП" Игорь Ильин, начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природы Мурманской области. – Регулирование численности производится, когда на тысячу гектаров приходится более двух особей. У нас более 15 миллионов гектаров охотничьих угодий. Считайте сами!

Сколько лицензий будет выдано на охоту на хозяев леса, пока неизвестно – сейчас идет учет. В прошлом году, например, было выдано порядка 70-80 разрешений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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