Под Кандалакшей северянам померещился медведь-шатун

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:08:40+03:00

В госохотнадзоре о проснувшемся косолапом ничего не знают

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Даже в разгар зимы хозяева леса держат в страхе северян. Напомним: минувшим холодным и голодным летом косолапые повадились гулять по городским паркам и хозяйничать в дачных поселках. Поэтому с наступлением холодов, которые в этом году грянули аж в конце октября, жители Кольского полуострова вздохнули с облегчением – мишки залегли в берлоги. Но их тень все же смогла напугать жителей Кандалакши.

- А говорят, 9 января мишка на заливе ходил, ревел. Кто в курсе, правда, что ли? Спать же должен, - сообщили о медведе-шатуне в группе «Подслушано в Кандалакше».

Проснувшийся в разгар зимы голодный хозяин леса особо опасен. К счастью, тревога оказалась ложной.

- У нас нет информации, что где-то проснулся и бродит медведь, - отметили в отделе государственного охотничьего надзора министерства природы Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU