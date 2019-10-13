В поселке под Кандалакшей увидели медведя, сидящего на стадионе

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-13T14:06:08+03:00

Еще косолапые наведывались на дачи и к местной котельной

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Медведи пока не торопятся ложиться в зимнюю спячку - слишком тепло. Для косолапых эти октябрьские деньки последний шанс нагулять жир, чтобы спокойно проспать до зимы. Сделать это не так уж просто, ведь в лесу из-за холодного и дождливого лета мало грибов и ягод. Поэтому хищники продолжают выходить к людям.

Жителям поселка Лупче-Савино, что находится в семи километров от Кандалакши, особенно страшно ходить. Здесь медведя (или медведей, точной информации пока нет) видят едва ли не каждый день.

- 13 октября в 12.30 в Лупче-Савино 2 в районе котельной замечен медведь, сидит на стадионе, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши.

В ночь с 12 на 13 число, около 00.30, косолапого видели тоже у котельной. А около полудня воскресенья еще один хищник забрел на дачные участки садово-огородного товарищества "Машиностроитель", что тоже находится рядом с Кандалакшей.

ИСТОЧНИК KP.RU