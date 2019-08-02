Полицейские с мигалками и проблесковыми маячками выгоняли медведя из парка в Североморске

Еще накануне в разговоре с «КП» об очередной собаке, которую в Североморске задрал хозяин леса, в министерстве природы Мурманской области спрашивали: «А вы уверены, что это медведь?»

Но спустя уже несколько часов после этой беседы сомнения отпали даже у ярых скептиков. Паблики в «ВКонтакте» запестрели сообщениями: в городской парк флотской столицы на прогулку вышли медведица с медвежонком.

- Муж только что пришел из парка, хотел побегать. Сотрудники ГИБДД домой отправили, сказали: «Сейчас медведь бегает!» Страшно! - сообщила о случившемся в группе «Североморск Онлайн» Инна Печеркина.

Прогнать диких зверей из парка прямо в лес пытались сразу три наряда полиции.

- В десятом часу вечера поступило сообщение от жителя Североморска, что в черте города ходит крупный медведь. Он был один, а не медведица с малышами. Наши сотрудники окружили район, предупредили тех, кто находился рядом, что здесь не безопасно. Затем при помощи звуковых и световых сигналов удалось медведя прогнать обратно в лес, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Очевидцы сообщают, что ближе к полуночи в том районе были слышны выстрелы.

- Так как медведь подошел близко к людям и представлял угрозу, пришлось принять меры по регулированию численности, - говорит начальник отдела государственного охотничьего надзора при минприроды Мурманской области Игорь Ильин. - Нет больше медведя. Ему примерно было 2-3 года.

К слову, несмотря на все опасность ситуации, среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто пожалел косолапых, которых в город загнал голод.

- А что нельзя более гуманным способом? Снотворное и вывезти глубоко в лес подальше?! - возмутилась происходящим Марина Асафов. Правда, северянку не поддержали. Жители Североморска со страхом думали о наступающем дне - ведь рано или поздно придется покинуть свои такие безопасные и уютные квартиры и отправиться на работу или в магазин.

Также жители флотской столицы сообщают, что рядом с местным карьером бродит медведь, который тоже не боится людей.

Кстати, ночью поступил еще один сигнал о буром госте.

- В центре Оленегорска возле администрации ходил медведь. Будьте осторожны, - предупредил земляков Андрей Данилов.

Об этом косолапом в охотнадзоре тоже знают. Не так давно сотрудники выезжали на место и около недели искали царя леса. Но безрезультатно. После нового сообщения ехать придется снова.