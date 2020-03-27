2020-03-27T09:25:42+03:00
Общество

В Мурманске зацвели первые подснежники

Нежные растения появились в районе дома №1 на улице Инженерной
Наталья ЛОБАНОВА
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Цветы потянулись к долгожданному солнышку. Фото: Любовь ШанинаЦветы потянулись к долгожданному солнышку. Фото: Любовь Шанина
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В Мурманске наконец-то начало выглядывать солнышко, а вместе с ним стали появляться и первые цветы. Видимо, пришла-таки настоящая весна к северянам! Маленькие зеленые растения на днях запечатлела у себя дворе, возле дома №1 на улице Инженерной, местная жительница.

- Мы с соседями уже давно занимаемся садоводством. Началось с моего небольшого газончика - сначала посадила кустик клубники, который подарили знакомые. А потом то один цветок, то другой многолетний, луковичные первоцветы… В моей коллекции сейчас больше 60 наименований многолетников, а может и больше, цветущих с ранней весны до глубокой осени. Черещ какое-то время, глядя на мой газон, подтянулись и другие. Подружка посадила под окном в палисаднике подснежники и нарциссы. А в этом месте, где они сейчас взошли, проходит теплоцентраль под землёй. Вот цветы каждый год и всходят в марте, чуть солнышко начнёт пригревать, имея дополнительный источник тепла подогрев. Наверное, такое - мечта каждого садовода! – поделилась с «КП» мурманчанка Любовь Шанина.

По словам северянки, даже морозы для этих растений нипочём. А вот когда наступит настоящее потепление, радовать глаз будет и масса других цветов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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