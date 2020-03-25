2020-03-25T13:45:03+03:00
Общество

Контроль за реконструкцией автоподъезда к Териберке будет стоить 8,5 миллионов рублей

Тендер на такую сумму объявил комитет по конкурентной политике Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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Реконструкцию автоподъезда к Териберки проконтролируют.Реконструкцию автоподъезда к Териберки проконтролируют.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как только позволит погода, подрядчик приступит к реконструкции первых 10 километров автоподъезда в Териберку. Напомним: деньги на преображение самого сложного направления в Мурманской области – а это 782 миллиона рублей только на этот участок – выделили из федерального бюджета.

Недавно посмотреть на дорогу, ведущую на побережье Баренцева моря, лично приезжал министр транспорта России Евгений Дитрих и заверил, что к такому уникальному месту обязательно должна вести хорошая проезжая часть.

Но если подрядчика для выполнения столь ответственных работ выбрали еще в конце 2019 года, то тендер на выполнения контроля за ним был объявлен только 23 марта. Уже в первых числах апреля станет известно, кто будет надзирать за рабочими. Эта услуга обойдется комитету по конкурентной политике в 8,5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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