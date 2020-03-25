Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: в Териберку могут закрыть въезд рыбакам и туристам

25 Март 2020 2020-03-25T08:24:21+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Мурманской области на 25 марта 2020 года

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В Мурманской области становится все больше ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Напомним: сейчас в регионе один заболевший и два человека с предварительно положительным диагнозом.

Сейчас в Заполярье запрещены массовые мероприятия с численностью участников более 50, а если речь идет о несовершеннолетних, то более 25. С 25 марта закрыты горнолыжные склоны, запрещены кальяны. Ранее на каникулы ушли бассейны, культурные учреждения и школы.

Склоны в самый разгар сезона пришлось закрыть из-за того, что в Мурманскую область идет боьшой поток туристов из других регионов, а это в нынешней ситуации опасно. Лишиться гостей может и другая туристическая мекка.

- В Териберку могут закрыть въезд для рыбаков и туристов. Мы рассматриваем такой вариант, это превентивные меры, - сообщил на "Прямой линии" глава Мурманской области Андрей Чибис.

Такую меру рассмотрят на оперативном штабе при правительстве региона. Также на этой неделе будут разрабатывать план поддержки малого и среднего бизнеса, по которым ситуация с коронавирусом бьет очень сильно.

- Эти меры будут приняты на очередном заседании правительства, чтобы каждый предприниматель понимал, что его ждет и на что он может рассчитывать. Мы сделаем все возможное, чтобы малый и средний бизнес не сильно пострадали, хотя во всех странах коронавирус наносит сильный удар, - отметил глава региона.

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