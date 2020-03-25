«Со стихией не поспоришь»: Териберка находится в изоляции уже 12 дней

Трасса Кола – Серебрянские ГЭС – настоящая дорога жизни для почти тысячи жителей Териберки. Только с начала 2020 года движение на этом направлении перекрывали 18 раз. За последние 12 дней дорогу открывали дважды: сначала на сутки, потом и вовсе на три с половиной часа. По сути, все это время териберчане остаются отрезанными от цивилизации.

Отрезанный ломоть

- Я понимаю, что со стихией не поспоришь, но Териберка уже две недели практически отрезана от большой земли. Колонны с машинами периодически проводят. Рейсовый автобус последний раз в поселок был 12 числа. Может, можно как-то на время сильных заносов предусмотреть на Териберку дополнительную более мощную дорожную технику? – обратилась на прямую линию к губернатору Мурманской области Андрею Чибису глава Териберки Елена Крывонос.

Понятно, что без еды и тепла жителей отдаленного поморского села никто не оставит, но ведь людям надо на прием к врачам, а узкие специалисты принимают только в такой близкой и недоступной Коле. Териберчане банально боятся покидать поселок, понимая, что домой смогут вернуться еще не скоро.

- Регулярный маршрут №241 (Мурманск – Териберка) работает по плану, но в связи с погодными условиями его приходится часто отменять. Так, например, из запланированных на март 28 рейсов было выполнено только 9, - объясняет главный специалист «Мурманскавтотранс» Олег Ушаков. – Нередко бывает, что автобус успеет добраться до Териберки, но из-за метели застревает там на два-три дня.

Безобразие

Разумеется, к каждому такому рейсу технику готовят. В баке имеется солидный запас топлива, а салон оборудован дополнительными обогревателями. Например, последний рейс в Териберку 22 марта закончился ночевкой посреди заснеженной тундры.

- Автобус вышел в 18.00 22 марта из Мурманска, когда дорога была еще открыта. А где-то ориентировочно в 19.30 выяснилось, что дорогу закрывают, связи с водителем уже не было, и оперативно вернуть его не удалось. В итоге в снежном плену автобус провел практически всю ночь. Он застрял в тундре не один, вместе с легковыми автомобилями и заказными автобусами с туристами, - говорит Олег Ушаков. – Водитель и жители Териберки готовы к таким ситуациям.

На днях рейсовому автобусу пришлсоь ночевать в тундре. Фото: Северо-Западный РПСО

Увы, такие ситуации происходят, несмотря на то, что дорожные службы работают в усиленном режиме. Не понимают причину бесконечных перекрытий этой зимой и жители Териберки.

- Я не понимаю, что происходит. Снег идет – дорога закрыта, дождь-гололед – закрыта, солнышко, но сильный ветер – закрыта. В чем проблема? Впервые за все время с момента открытия нашей дороги наблюдается такое безобразие. Вторую неделю нет автобуса – ни приехать, ни уехать. Ау, руководители! Наведите порядок! – негодует териберчанка Надежда Коник.

Барханы в пустыне

Правда, у беспристрастной статистики несколько другая точка зрения. Такое «безобразие» происходит на дороге Кола – Серебрянские ГЭС с периодичностью в три года. Так, например, в 2014 году трассу в Териберку закрывали и вовсе на месяц, в 2017-м – жителям села пришлось сидеть в изоляции 12 дней.

- Дело в том, что дорога - ниже уровня выпавших осадков и сейчас представляет собой своеобразный снежный тоннель. Знаете, как появляются в пустыне барханы? Здесь схожая ситуация: снегу не за что зацепиться, и его туда-сюда гоняет по тундре. Поэтому пробитый нашим подрядчиком тоннель быстро заметает и его приходится постоянно пробивать вновь. Сейчас дано задание сформировать более пологие отвалы, чтобы не было вертикальных стенок. Должны скоро завезти технику и начать работать в этом направлении, - раскрывает корень всех бед териберчан заместитель начальника «Мурманскавтодора» Юрий Касьянов.

В администрации Териберки уверены, что если бросить на их направлении два-три мощных шнекоротора, то они за день раскидают дорогу, а за счет нормальной ширины проезжую часть не будет так быстро заметать.

- Чтобы расширить дорогу, надо пробить ее хотя бы в одну сторону. Подрядчик обеспечивает проезд в одну колею, потом дорога портится и проезжую часть снова заметает. Самая первостепенная задача – держать этот проезд! После того, как погода стабилизируется, дорожники начинают расширять. Но ветер не дает даже маленькой передышки, - убеждает Юрий Александрович.

Дайте дорожникам работать!

К тому же, уборку дороги значительно затрудняют колонны транспорта, которые надо проводить на побережье Баренцева моря, и отважные автомобилисты, то и дело попадающие в снежный плен закрытой из-за метели дороги. Какое количество застрявших машин пришлось этой зимой вызволять из переметов, даже уже не сосчитать. Например, 23 марта планировали провести в Териберку рейсовый автобус, но вместо этого спасали 18 застрявших машин.

Понятно, что со стороны Мурманска стоит кордон, мимо которого никакой экстремал не проскочит. А вот со стороны Териберки такой преграды нет. Лишь информационное табло призывает автомобилистов к здравому смыслу не искушать судьбу, но, как показывает сводка ЧП, к нему мало, кто прислушивается.

Дорожники работают в усиленном режиме, но погода позволяет поддерживать лишь одноколейный тоннель и не дает расширить дорогу. Фото: МЧС по Мурманской области

Что касается организованных колонн, то именно таким способом в отрезанное от цивилизации село доставляют жизненно важные топливо и продукты.

- Нет согласованности между организаторами и участниками колонны. Связываемся с ЕДДС, просим завтра пропустить топливо, мазут, уголь на котельную и машину с продуктами. Выясняется, что пойдет только машина с топливом и сегодня. Концов не можем найти, - возмущается Елены Крывонос.

К слову, расписание рейсовых автобусов тоже не всегда совпадает с временем выдвижения колонны и перевозчик далеко не всегда может подстроиться под ситуацию.

- Если автобус должен выйти из Мурманска в 17.40 и есть пассажиры, а колонна выдвигается в 19.00 или 20.00, то мы задерживаемся, предупреждая людей. Однако если колона идет в 13.00, а рейс вечером, то мы физически не можем проинформировать пассажиров об изменениях в расписании, - расставляет все точки над "i" Олег Ушаков.

Выходов из этой ситуации два: либо смиренно ждать, когда-таки реконструируют дорогу в Териберку, либо все также надеяться на разумность северян и туристов, что они научаться не искушать судьбу и ждать, когда дорожники выполнят свою дорогу, и до Мурманска можно будет добраться без риска для жизни и здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Санкт-Петербурга снял клип о красотах Териберки с дрона. Талантливый россиянин уже 5 лет занимается съемками разных уголков планеты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru