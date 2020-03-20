2020-03-20T16:32:03+03:00
Происшествия

Четверо подростков из Апатитов, напавших под Новый год на полицейских, предстанут перед судом

Им грозит до пяти лет лишения свободы
Варвара РУСЛАНОВА
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Судьбу четверых подростков, напавших на полицейских, решит суд.Судьбу четверых подростков, напавших на полицейских, решит суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Служители Фемиды готовятся поставить точку в резонансном деле в Апатитах. Напомним: 20 декабря на площади у Дворца культуры имени Егорова после вечеринки «Тает лед под Новый год» произошла драка между подростками и полицейскими.

Конфликт спровоцировала просьба блюстителя порядка не материться в общественном месте и убрать банку пива. В итоге один из представителей закона оказался в больнице, а молодые люди – под следствием в рамках уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».

К слову, подростки не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов, а их родителей не раз штрафовали за вызывающее поведение их отпрысков. Правда, несмотря на резонанс, северяне были уверены, что уголовное дело замнут, но, судя по всему, ошиблись.

- Следователи провели допросы более 40 несовершеннолетних и приобщили к материалам уголовного дела результаты судебно-медицинской и комплексных судебно-психиатрических экспертиз. Подростки свою вину признали полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета Мурманской области Алина Александрович.

Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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