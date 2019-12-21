В Апатитах подростки избили двух полицейских … из-за банки пива

Несмотря на то, что лихие 90-е минули уже давно, порой до нас доносятся их отголоски. Вот и дискотека для подростков во Дворце культуры имени Егорова в Апатитах закончилась массовой дракой с полицейскими.

Дискотека с последствиями

Новогодняя вечеринка для школьников «Тает лед под Новый год» началась в 18.00 и прошла без происшествий. В 21.00, когда отзвучали последние аккорды завершающей дискотеку композиции и подростки засобирались по домам, сотрудники ДК позвонили в Единую дежурно-диспетчесркую службу города и предупредили, что скоро на площади окажется толпа молодежи. Кто знал, что этому вечеру не суждено закончиться мирно.

Очевидцы выдвигают разные версии того, как дальше развивались события. Одни говорят, что подростки тихо - мирно расходились после дискотеки, а подъехавшие сотрудники полиции стали их «трогать», а тем это не понравилось и они начали сопротивляться.

- Грубо говоря, охранник докопался до парнишки из-за того что тот в раздевалку прошел и сказал что набьет ему лицо. Это услышала пара ребят, и позвали поговорить. Подъехали сотрудники полиции, среди которых нашелся самый смелый и сильный, начавший хватать молодых, - описывают свою версию событий апатитчанин Владимир Васильков.

По третьей версии, блюстители правопорядка поспешили к Дворцу культуры проследить, чтобы школьники спокойно разошлись. Но заметили в толпе ребят молодого человека с банкой пива, который, к тому же, еще и нецензурно выражался на всю улицу. Возмутитель спокойствия не реагировал ни на замечания, ни на настойчивые просьбы пройти в патрульный автомобиль. А применение силы к нарушителю порядка спровоцировала драку, которая попала на камеры видеонаблюдения.

Блюститель порядка и стажер

В один миг на площади перед ДК оказались несколько патрульных автомобилей. Полицейские, как в хорошем американском боевике, выскакивали из машин и бросались укрощать взбунтовавшуюся молодежь.

Однако исход драки оказался не утешительным: помощь медиков понадобилась сотруднику полиции, у которого диагностировали сотрясение головного мозга и предположительно черепно-мозговую травму, и одному стажеру. По словам все того же Владимира Василькова, в больницу обратилось три стража порядка, а также два юноши и девочка. Однако пока эта информация не подтвердилась.

- По факту драки у Дворца культуры имени Егорова в Апатитах начата процессуальная проверка. Сейчас следователи опрашиваю очевидцев произошедшего, а также устанавливают личности северян, нанесших травмы сотрудникам полиции, и степень тяжести причиненного вреда здоровью представителей закона, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В том числе следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах блюстители порядка получили травмы: пинала ли их ногами толпа или среди подростков оказался силач не дюжей силы.

Напомним: у Дворца культуры в Апатитах эта не первая массовая драка. В январе на юбилее местного СИЗО тоже произошел резонансный конфликт. Правда, тогда среди пострадавших не оказалась полицейских, да и остальные участники драки, придя в себя, отказались от каких-либо претензий друг к другу.