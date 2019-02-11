2019-02-11T15:09:46+03:00
Происшествия

Проверка слуха: в Апатитах на юбилее СИЗО произошла массовая драка

В УФСИН и полиции Мурманской области информацию не подтвердили, последние рассказали о локальном конфликте
Варвара РУСЛАНОВА
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Три локальных конфликта приянли за массовую драку. Фото: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСКТри локальных конфликта приянли за массовую драку. Фото: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСК
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Подробности прошедшего в Апатитах корпоратива, посвященного юбилею следственного изолятора, всплыли спустя две недели после торжества.

- В Доме культуры Апатитов произошла массовая драка на 30-40 человек. Есть информация, что одна из женщин разбила об голову полицейского бутылку, а так же побила беременную. Потом подъехали три полицейских УАЗика. В какой-то момент на землю с переворотом уронили сотрудника полиции. Все стараются тщательно замолчать случившееся, - сообщила группа «Суровая реальность».

Судя по видео, массовой драки не было, хотя без рукопашной все же не обошлось. Тем не менее, в пресс-службе УФСИН по Мурманской области какой-либо конфликт между своими сотрудниками отрицают.

- Сообщение о драке возле одного из развлекательных заведений Апатитов поступило около часа ночи 26 января. На место прибыл наряд полиции. Произошло три локальные ссоры на почве личных неприязненных отношений. В двух случаях подрались мужчины, а в одном -женщины. Все участники драки были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. В итоге заявление написала лишь одна из северянок, у других участников претензий друг к другу не было, - прокомментировала и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. - Информация о том, что полицейский получил телесные повреждения, действительности не соответствует.

В полиции также подчеркнули, что данных о том, что участники конфликта были в погонах какого-либо ведомства нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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