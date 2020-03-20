20 Март 2020 2020-03-20T14:59:21+03:00

Парень не стал обращаться к УМВД по Мурманской области, его обидчика сдали сотрудники заведения [видео]

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И вновь под горячую руку взрослого северянина попадает подросток. Правда, на этот раз место действия не ресторан быстрого питания в Мурманске, а бар в Молочном.

- Это ужас! Не могу молчать! Жесть! Персонал уведомил о драке в заведении. Посмотрев видео, мы ужаснулась, конечно, как любой здравомыслящий человек - позвонили в полицию, так как трое взрослых мужчины избили 17-летнего парня, гораздо меньшего по габаритам любого из них. В отношении несовершеннолетнего парня было совершено преступление в виде телесных повреждений. И что же наша полиция? Они оказывается в дружеских отношениях с тем жлобом, который бил ребенка, - такой пост появился в группе «ДТП ЧП Кола 51».

К слову, в полицию сотрудники бара позвонили только на следующий день, когда мужчина, напавший на подростка, снова посетил их заведение.

- Драка в Молочном, действительно, была, правда, в ней участвовал один мужчина и молодой человек. Первый уже дал объяснения по этому поводу, заметив, что был навеселе и даже не помнит, из-за чего возник конфликт. Тем более, что подросток в правоохранительные органы не обращался, - прокомментировала произошедшее начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Вполне может статься, что у молодого человека просто нет претензий к своему обидчику. Тем не менее, в ведомстве уже начали служебную проверку по факту якобы бездействия их сотрудника, по ее результатам будут сделаны оргвыводы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="304" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/767722" frameborder="0"></iframe> Полиция разбирается в драке мужчины и 17-летнего подростка у одного из баров в Молочном.Автор: ДТП ЧП Кола 51! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU