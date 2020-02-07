2020-02-07T17:44:29+03:00
Общество

Соцсети: в Апатитах пятиклассники устроили массовую драку в снегу

К счастью, детей быстро разняли и отвели к соцпедагогу [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Драка оказалась не серьезной, а дети помирились. Фото: vk.com/pdsh51Драка оказалась не серьезной, а дети помирились. Фото: vk.com/pdsh51
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7 февраля в паблике «Подслушано Апатиты» в соцсетях появилось видео, как ученики апатитской школы №4 выясняют между собой отношения в драке на снегу. Это очень взволновало пользователей.

-Уважаемые родители, если вы узнали своих детей, проведите с ними воспитательную беседу. Драка длилась долго и достаточно мощно для возраста ребят, - отметила очевидец случившейся драки Василина Муратова.

Как рассказали «КП» в следственном управлении по Мурманской области, проводить проверку по этому инциденту не будут, так как с ребятами все в порядке.

- Телесных повреждений у детей нет, все мирно разошлись и помирились, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

И действительно, через некоторое время пост с дракой прокомментировала педагог апатитской школы, которая объяснила, что случилось на самом деле.

- Суть была в следующем: ученик 5 класса предложит своему однокласснику побороться на снегу, так как оба занимаются борьбой. Тот согласился. Они вышли на улицу, другие ребята стали наблюдать за происходящим действом. В какой - то момент борьба перестала быть честной и вышла из-под контроля, так как один больно ударил другого. Детей увидели из боковых окон школы, учителя и старшеклассники привели тех к соцпедагогу. Ситуацию разобрали. Родителям сообщили. Дети помирились, да они, собственно говоря, и не ссорились, - отметила замдиректора по воспитательной работе школы №4 в Апатитах Марина Никонорова.

Драка школьников в Апатитах.Авто: vk.com/pdsh51

ИСТОЧНИК KP.RU

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Соцсети: в Апатитах пятиклассники устроили массовую драку в снегу
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