Соцсети: в Апатитах пятиклассники устроили массовую драку в снегу
7 февраля в паблике «Подслушано Апатиты» в соцсетях появилось видео, как ученики апатитской школы №4 выясняют между собой отношения в драке на снегу. Это очень взволновало пользователей.
-Уважаемые родители, если вы узнали своих детей, проведите с ними воспитательную беседу. Драка длилась долго и достаточно мощно для возраста ребят, - отметила очевидец случившейся драки Василина Муратова.
Как рассказали «КП» в следственном управлении по Мурманской области, проводить проверку по этому инциденту не будут, так как с ребятами все в порядке.
- Телесных повреждений у детей нет, все мирно разошлись и помирились, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
И действительно, через некоторое время пост с дракой прокомментировала педагог апатитской школы, которая объяснила, что случилось на самом деле.
- Суть была в следующем: ученик 5 класса предложит своему однокласснику побороться на снегу, так как оба занимаются борьбой. Тот согласился. Они вышли на улицу, другие ребята стали наблюдать за происходящим действом. В какой - то момент борьба перестала быть честной и вышла из-под контроля, так как один больно ударил другого. Детей увидели из боковых окон школы, учителя и старшеклассники привели тех к соцпедагогу. Ситуацию разобрали. Родителям сообщили. Дети помирились, да они, собственно говоря, и не ссорились, - отметила замдиректора по воспитательной работе школы №4 в Апатитах Марина Никонорова.
Драка школьников в Апатитах.Авто: vk.com/pdsh51
ИСТОЧНИК KP.RU