В Мурманске на 8 Марта произошла массовая драка девушек

9 Март 2020 2020-03-09T11:14:30+03:00

Однако полицию к увеселительному заведению вызывать не стали [видео]

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8 Марта может стать не самым женственным праздником, если представительницы прекрасного вдруг забудут, как себя вести.

Так и произошло в этот раз в Мурманске. Очевидцы сняли на видео драку девушек у "Кружки" "Аметист" в центре города. Конфликт произошел не в самом заведении, а на улице, где разгоряченные северянки без верхней одежды стали нападать друг на друга. А одна даже пинала лежащую на земле соперницу. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

Из-за чего произошло выяснение отношений, пока остается загадкой, ведь правоохранительные органы не вмешались в произошедшее.

- Заявлений в органы внутренних дел по данному факту не было. Полицию на место не вызывали, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: в новогоднюю ночь в одном из заведений Мурманска также произошла массовая потасовка. Однако ее участники решили разойтись полюбовно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/765368" frameborder="0"></iframe> Драка девушек в Мурманске на 8 Марта.Видео: vk.com/horrorinthenorth

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