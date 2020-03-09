2020-03-09T11:14:30+03:00
Происшествия

В Мурманске на 8 Марта произошла массовая драка девушек

Однако полицию к увеселительному заведению вызывать не стали [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Девушки поссорились во время празднования 8 Марта.Девушки поссорились во время празднования 8 Марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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8 Марта может стать не самым женственным праздником, если представительницы прекрасного вдруг забудут, как себя вести.

Так и произошло в этот раз в Мурманске. Очевидцы сняли на видео драку девушек у "Кружки" "Аметист" в центре города. Конфликт произошел не в самом заведении, а на улице, где разгоряченные северянки без верхней одежды стали нападать друг на друга. А одна даже пинала лежащую на земле соперницу. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

Из-за чего произошло выяснение отношений, пока остается загадкой, ведь правоохранительные органы не вмешались в произошедшее.

- Заявлений в органы внутренних дел по данному факту не было. Полицию на место не вызывали, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: в новогоднюю ночь в одном из заведений Мурманска также произошла массовая потасовка. Однако ее участники решили разойтись полюбовно.

Драка девушек в Мурманске на 8 Марта.Видео: vk.com/horrorinthenorth

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ИСТОЧНИК KP.RU

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