В Мурманске на 8 Марта произошла массовая драка девушек
8 Марта может стать не самым женственным праздником, если представительницы прекрасного вдруг забудут, как себя вести.
Так и произошло в этот раз в Мурманске. Очевидцы сняли на видео драку девушек у "Кружки" "Аметист" в центре города. Конфликт произошел не в самом заведении, а на улице, где разгоряченные северянки без верхней одежды стали нападать друг на друга. А одна даже пинала лежащую на земле соперницу. Все это сопровождалось нецензурной бранью.
Из-за чего произошло выяснение отношений, пока остается загадкой, ведь правоохранительные органы не вмешались в произошедшее.
- Заявлений в органы внутренних дел по данному факту не было. Полицию на место не вызывали, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Напомним: в новогоднюю ночь в одном из заведений Мурманска также произошла массовая потасовка. Однако ее участники решили разойтись полюбовно.
Драка девушек в Мурманске на 8 Марта.Видео: vk.com/horrorinthenorth
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU